“Definiendo su salida”: Machillo Ramírez pierde a una figura importante que ya conoce su futuro muy lejos de Alajuelense

Las salidas de Jonathan Moya a la segunda división de Arabia Saudita y de Kenyel Michel a la MLS (aunque seguirá jugando este Apertura 2025 en La Liga) parecían ser las últimas bajas que iba a sufrir Liga Deportiva Alajuelense en esta ventana de transferencias.

Con la posterior llegada del mexicano Ronaldo Cisneros para reemplazar al delantero de 33 años, la directiva y el cuerpo técnico rojinegro daban por cerrado el capítulo de movimientos. Sin embargo, el mercado todavía guardaba una sorpresa inesperada para Óscar “Machillo” Ramírez.

Una salida que sorprende a Alajuelense

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez soltó la bomba en sus redes sociales: “Diego Campos tiene una opción en Vietnam, están definiendo su salida”. El extremo de 29 años, que ha disputado 6 partidos y marcado un gol en este inicio de temporada, podría convertirse en una nueva baja sensible para el plantel manudo en cuestión de semanas.

Según Kevin Jiménez, el interés desde Vietnam es concreto y con intenciones de llevarse al atacante de manera inmediata. Pero aunque el club asiático quiere hacerse ya mismo con los servicios de Campos, todo dependerá de lo que decida Alajuelense.

Si la negociación no se concreta en estos días, en la ventana de fichajes de enero la operación podría retomarse, pero es importante tener en cuenta que el contrato de Diego Campos llega a su fin en diciembre de 2025.

Los números de Diego Campos en Alajuela

Diego Campos aterrizó en el Morera Soto en enero de 2024 y, desde entonces, ha sido un jugador recurrente en las alineaciones rojinegras. En total, suma 88 partidos disputados, con 23 goles y 4 asistencias en su cuenta personal.

Su paso por Alajuelense también le deja un palmarés importante: campeón de la Copa Centroamericana 2024, máximo goleador de la misma, campeón de la Copa de Costa Rica y bicampeón de la Recopa. La gran deuda, eso sí, sigue siendo el torneo nacional, que aún se resiste.