“Al extranjero”: Creichel Pérez sorprende a Alajuelense con un mensaje que confirma su futuro muy lejos de Costa Rica

Aunque solo tiene 20 años, Creichel Pérez se ha convertido en una de las piezas más regulares de la Liga Deportiva Alajuelense en este arranque de la temporada 2025-2026.

Bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez,el juvenil surgido en Carmelita volvió a ganarse un lugar en el equipo manudo, tal como lo había hecho con Alexandre Guimaraes en la segunda mirad del 2024.

En los ocho partidos disputados en el semestre, el mediocampista zurdo suma dos goles y una asistencia, todas participaciones determinantes que significaron victorias para La Liga.

Creichel Pérez ya se ve como legionario

Tras la reciente victoria de Alajuelense ante Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana, Pérez fue consultado sobre la venta de su compañero Kenyel Michel rumbo a la MLS.

La respuesta del juvenil dejó en claro que su objetivo también está fuera de Costa Rica: “Agradecido con Dios que un compañero más se nos va, al final todos queremos lo mismo y para eso estamos trabajando“, afirmó.

“Creo que este torneo los jóvenes estamos con toda la ilusión para poder salir, yo la verdad le estoy metiendo bastante y esperando en Dios lo que se dé, para llegar a la Selección yo creo que salir al extranjero es lo que todos queremos“, añadió Creichel.

Opciones concretas en Europa

La intención del ex Pérez Zeledón no es una sorpresa para la directiva de Alajuelense. Hace algunas semanas, José Luis Rodríguez, representante del jugador, ya había adelantado en Tigo Sports Radio que existen conversaciones avanzadas para sacar al futbolista al exterior.

“La proyección nuestra es que Creichel salga al exterior en la próxima ventana. Hay cosas muy adelantadas con él“, explicó el agente, señalando que una de las posibilidades más concretas se encuentra en la Segunda División de Alemania.

