Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Al extranjero”: Creichel Pérez sorprende a Alajuelense con un mensaje que confirma su futuro muy lejos de Costa Rica

Creichel Pérez lanza el mensaje que confirma su inminente destino como legionario.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El futuro de Creichel Pérez está lejos de Alajuela.
© LDA.El futuro de Creichel Pérez está lejos de Alajuela.

Aunque solo tiene 20 años, Creichel Pérez se ha convertido en una de las piezas más regulares de la Liga Deportiva Alajuelense en este arranque de la temporada 2025-2026.

Bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez,el juvenil surgido en Carmelita volvió a ganarse un lugar en el equipo manudo, tal como lo había hecho con Alexandre Guimaraes en la segunda mirad del 2024.

Alexandre Guimaraes lo limpió de Alajuelense en su peor momento, pero logró regresar al Morera Soto y lo celebró: “Estamos de vuelta”

ver también

Alexandre Guimaraes lo limpió de Alajuelense en su peor momento, pero logró regresar al Morera Soto y lo celebró: “Estamos de vuelta”

En los ocho partidos disputados en el semestre, el mediocampista zurdo suma dos goles y una asistencia, todas participaciones determinantes que significaron victorias para La Liga.

Publicidad

Creichel Pérez ya se ve como legionario

Tras la reciente victoria de Alajuelense ante Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana, Pérez fue consultado sobre la venta de su compañero Kenyel Michel rumbo a la MLS.

La respuesta del juvenil dejó en claro que su objetivo también está fuera de Costa Rica: “Agradecido con Dios que un compañero más se nos va, al final todos queremos lo mismo y para eso estamos trabajando“, afirmó.

Publicidad
Tweet placeholder

Creo que este torneo los jóvenes estamos con toda la ilusión para poder salir, yo la verdad le estoy metiendo bastante y esperando en Dios lo que se dé, para llegar a la Selección yo creo que salir al extranjero es lo que todos queremos“, añadió Creichel.

Publicidad

Opciones concretas en Europa

La intención del ex Pérez Zeledón no es una sorpresa para la directiva de Alajuelense. Hace algunas semanas, José Luis Rodríguez, representante del jugador, ya había adelantado en Tigo Sports Radio que existen conversaciones avanzadas para sacar al futbolista al exterior.

Jugó un Mundial con Costa Rica, pero se retiró sin avisar para dedicarse a la jardinería: “¿Para qué iba a seguir matándome?”

ver también

Jugó un Mundial con Costa Rica, pero se retiró sin avisar para dedicarse a la jardinería: “¿Para qué iba a seguir matándome?”

La proyección nuestra es que Creichel salga al exterior en la próxima ventana. Hay cosas muy adelantadas con él“, explicó el agente, señalando que una de las posibilidades más concretas se encuentra en la Segunda División de Alemania.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Pareja de Creichel revela lo más difícil que vive
Liga Deportiva Alajuelense

Pareja de Creichel revela lo más difícil que vive

Rumbo a Europa: Creichel Pérez sorprende al Machillo Ramírez con la decisión que golpea a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Rumbo a Europa: Creichel Pérez sorprende al Machillo Ramírez con la decisión que golpea a Alajuelense

Machillo Ramírez sorprende al revelar que consiguió al 10 que necesitaba para ir por la 31
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez sorprende al revelar que consiguió al 10 que necesitaba para ir por la 31

La última decisión y la evaluación del Alverca FC de Vinicius Jr con Julián Martínez en Portugal que alegra a Honduras
Honduras

La última decisión y la evaluación del Alverca FC de Vinicius Jr con Julián Martínez en Portugal que alegra a Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo