Hugo Sánchez advierte a México: "Jugar ante Costa Rica es un riesgo importante"

Luego del empate ante Panamá, Costa Rica deberá recibir a México en un partido fundamental para aumentar las aspiraciones a clasificar al Mundial de Qatar 2022. Los ticos tuvieron un flojo comienzo en las Eliminatorias Concacaf y hasta merecieron perder contra los canaleros en el Estadio Nacional.

Pese a este flojo presente, Hugo Sánchez advirtió en ESPN que no será un encuentro para nada sencillo el que tengan los mexicanos. El ex-Real Madrid no destacó tanto el juego de los ticos sino la violencia que suelen tener las selecciones centroamericanas y los arbitrajes permisivos que hay según cree él.

"Siempre jugar contra Costa Rica es un riesgo importante. No hay que ir con la confianza excesiva si no con las precauciones correspondientes", contó ante sus compañeros que no veían al partido del próximo domingo, 5 de septiembre, como una gran dificultad para el combinado azteca.

Y agregó sobre la supuesta ayuda que reciben las selecciones centroamericanas con la permisividad de los jueces: "Ya se ha estado manifestando que el arbitraje y las entradas duras van a pertenecer. México es el equipo a batir y jugar de visitante no va a ser nada sencillo".

Para finalizar, Hugo Sánchez le mandó un mensaje al DT: "El Tata Martino tendrá que elegir bien a que jugadores mete de inicio para que no se arruguen porque esos partidos hay que jugarlos con mucha garra. Si vas con calidad y talento a la primera patada que te den ya aflojan y baja el rendimiento. Habrá que replantarse bien eso".