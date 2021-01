Arquero guatemalteco que inspira su carrera en Keylor Navas

No es para sorprender que la carrera de Keylor Navas sirva de inspiración para muchos profesionales y no solo el ámbito del fútbol. El arquero tico que nació en Costa Rica comenzando su carrera en el Deportivo Saprissa para que unos años más tarde no solamente triunfara en Europa y en el Real Madrid, sino que se convirtiera en uno de los mejores arqueros de toda la historia.

Christian Mendoza es un arquero guatemalteco que ha disputado durante toda su carrera torneos por el ascenso chapín, ahora tendrá por primera vez la oportunidad de jugar en la Liga Nacional para disputarse el puesto con el Sacachispas para esta campaña. Para ESPN el guardameta centroamericano reveló alguno de sus secretos.

"La vida es de retos y de oportunidades, ahora se me da la oportunidad de estar en Liga Nacional. Tengo dos grandes compañeros, uno de ellos es Mynor Padilla que lo enfrenté varias veces en clásicos en Primera División. Ahora me toca trabajar, soy alguien que le gustan los retos, con Sololá se logró el reto de salvar la categoría y conseguir el 50% del ascenso. Hoy tengo otro reto de tratar de salvar la categoría con Sacachispas", comentó Christian Mendoza par ESPN.

����SIEMPRE #SACACHISPAS ⚽VOLVEMOS A LA CARGA #CLAUSURA 2021 ������BIENVENIDO a la S, al cuadro Mutero����❗ ⚽ CHRISTIAN... Publicada por Club Sacachispas Oficial en Jueves, 14 de enero de 2021

"Admiro a Keylor Navas porque tiene muy grandes cualidades, es un portero bastante completo y sobre todo, lo más importante, es que es un guardameta cristiano que alaba a Dios y eso es algo que yo comparto con él completamente, porque sin Dios no somos nada", afirmó Mendoza refiriéndose a Keylor Navas.

Para este temporada, Sacachispas tendrá como principal objetivo poder mantener la categoría en el Clausura 2021. Esto debido a que terminó en la última posición del torneo anterior. Christian Mendoza tendrá la responsabilidad de buscar la titularidad en la portería y desde allí intentar resguardar la arquería de su actual club.