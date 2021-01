¿Rumbo al PSG? Hugo Lloris rechazó la renovación con el Tottenham

Al parecer el futuro de Hugo Lloris está cada vez más lejos de Inglaterra con el Tottenham. Según Football Insider, dio a conocer que el arquero campeón del mundo con Francia, tomó la decisión de no renovar su contrato con el conjunto inglés y comienza a especularse sobre su futuro a sus 34 años de edad.

En año 2022 vence el contrato del arquero europeo, que luego de un paso por el Olimpique de Lyon, le ha dado continuidad a su carrera con el Tottenham, que en la temporada 2012-2013 firmó con la institución de Inglaterra para marcharse a la Premier League. Actuaciones que lo han convertido en uno de los arqueros más consolidados del mundo.

Con la llegada de Mauricio Pochettino al PSG se ha manejado la hipotética opción de que Hugo Lloris pueda llegar a la portería del conjunto parisino. Con el pequeño detalle de que Keylor Navas ocupa muy bien ese lugar respondiendo de gran manera partido tras partido. Sin embargo, el técnico argentino no se ha expresado al respecto. Aunque con la no renovación del francés con los Spurs, fichar por el PSG no sería tan descabellado.

No es la primera vez que Keylor Navas se enfrenta a una situación de este estilo. Recordemos que en el Real Madrid tuvo que disputarse la titularidad con el belga Thibaut Courtois, que al final terminó con la salida del tico al PSG. ¿Pasará algo similar esta vez? Aunque todavía nada es oficial ni demasiado claro, las alarmas para el costarricense están encendidas.

Keylor Navas es uno de los jugadores más importantes para el PSG desde que llegó al equipo. Uno de los pilares de la columna del equipo dando seguridad cubriendo la portería parisina y que además fue determinante para conseguir los títulos la temporada anterior y además también para haber llegado a una nueva final de UEFA Champions League.