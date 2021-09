Eliminatorias a Qatar 2022: los partidos de este jueves 2 de septiembre y cómo ver en Centroamérica

Este jueves 2 de septiembre continúan las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 en distintas partes del planeta. Luego de la reanudación de las de África y Europa durante el miércoles, ahora será el turno de las de Asia y América (Conmebol y Concacaf).

Eliminatorias Concacaf: partidos del día y cómo verlos

Inicia el Octogonal Final en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con cuatro partidos más que atrapantes: Canadá y Honduras se medirán desde las 18:05 (19:05 de Panamá), mientras que una hora después harán lo propio Panamá y Costa Rica. México y Jamaica chocarán a partir de las 8 PM (9 PM para los canaleros), y cinco minutos más tarde El Salvador y Estados Unidos se verán las caras.

+ Canales para ver los encuentros de tu selección

Honduras vs. Canadá: Deportes TVC y Canal 5 Televicentro (Universo, Telemundo Deportes y Paramount+ para los catrachos en Estados Unidos)

Deportes TVC y Canal 5 Televicentro (Universo, Telemundo Deportes y Paramount+ para los catrachos en Estados Unidos) Panamá vs. Costa Rica: TV Max para canaleros, en suelo tico no hay TV confirmada aún. (Telemundo Deportes y Paramount+ en Estados Unidos)

TV Max para canaleros, en suelo tico no hay TV confirmada aún. (Telemundo Deportes y Paramount+ en Estados Unidos) El Salvador vs. Estados Unidos: TCS Go y Canal 4 (Universo, Telemundo Deportes, Paramount+ y CBS Sports Network en Estados Unidos)

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

En varios grupos la cuarta jornada comenzará este jueves. Por el Grupo B y desde las 10 AM (11 AM de Panamá) jugarán Georgia-Kosovo, el único que estará en un horario diferente, ya que el resto de la fecha iniciará a las 12:45 (13:45 de Panamá). Suecia-España completan la agenda de la Zona B.

Por la C tendremos Italia-Bulgaria y Lituania-Irlanda del Norte; mientras que en el E estarán República Checa-Bielorrusia y Estonia-Bélgica. Por el cuadrante I podremos observar Andorra-San Marino, Hungría-Inglaterra y Polonia-Albania. Para acabar, en el J se verán las caras Islandia con Rumania; Liechtenstein con Alemania y Macedonia con Armenia. Todo esto se podrá ver en Centroamérica por Sky HD.

Las Eliminatorias más emocionantes del mundo vuelven al ruedo este jueves con miras al Mundial FIFA Catar 2022 ����#EliminatoriasSudamericanas — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 1, 2021

Eliminatorias Conmebol: los partidos del día y cómo verlos

Se reactiva el proceso mundialista en Sudamérica luego de la vibrante Copa América 2021. A a las 2 PM (3 PM de Panamá) se enfrentarán Bolivia y Colombia, mientras que una hora más tarde harán lo propio Ecuador y Paraguay. A las 6 PM (7 PM de Panamá) será el turno de Venezuela contra Argentina, y 60 minutos después comenzarán otros dos juegos: Perú-Uruguay y Chile-Brasil. Todo podrá verse en Centroamérica por Sky HD.

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

Continúan las eliminatorias de África con duelos en tres turnos diferentes. En el de las 7 AM (8 AM de Panamá) se enfrentarán Kenia con Uganda y la República Democrática del Congo con Tanzania; tres horas después será el turno de Niger vs. Burkina Faso, Namibia vs. Congo y Madagascar vs. Benín. Por último, a la 1 PM (2 PM de Panamá) jugarán Argelia-Yibuti y Marruecos-Sudán. Todos estos encuentros serán transmitidos por la FIFA en su canal de Youtube.

Eliminatorias AFC: los partidos del día y cómo verlos

Las de América no son las únicas eliminatorias que se reactivan este jueves, ya que también lo harán las de Asia con los dos hexagonales finales: dos ruedas a ida y vuelta que recompensará a los dos primeros con boletos a Qatar 2022, mientras que los terceros se cruzarán en un play-off para acceder al repechaje.

A las 4:10 AM (5:10 AM de Panamá) Japón recibirá a Omán, y 50 minutos más tarde Corea del Sur hará lo propio con Irak. Irán y Siria se enfrentarán desde las 10 AM, y tres cuartos de hora después será el turno de Emiratos Árabes Unidos-Líbano. Finalmente, a partir de las 12 del mediodía, China visitará a Australia y Vietnam viajará a Arabia Saudita. Por el momento solo podrán verse todos estos juegos desde Honduras, a través de ESPN Play Caribbean.