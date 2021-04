Fito Zelaya podría perderse el clásico ante FAS

El Clausura 2021 viene siendo muy bueno para Rodolfo Zelaya, quien ya se acomodó como el máximo goleador con siete tantos. Fito fue figura en la goleada de Alianza por 4-0 contra Jocoro en el día de ayer. El delantero anotó un doblete sobre el final del encuentro, pero no fueron todas buenas noticias: se retiró con una molestía muscular y se viene FAS.

Ni bien terminó el partido, el atacante le avisó al médico de los Paquidermos que sentía un fuerte dolor en el aductor izquierdo. Esto encendió las alarmas, ya que, el miércoles se juega el clásico con FAS y podrían perder a su máximo figura, quien de por si no está en su mejor estado físico pese a sus grandes números.

"Las sensaciones son buenas cuando 'Fito' marca, pero lastimosamente salió tocado y quien sabe que lo podamos tener para miércoles, pero sí es importante porque eso le genera confianza a él, platicamos con él, esperamos que se pueda recuperar y sino pues a darle con lo que tengamos", declaró Milton Meléndez sobre el estado de su máxima figura y de la posibilidad de tenerlo ante los Tigres.

¿Se pierde el partido ante FAS?



Fito Zelaya salió con una molestia en el aductor izquierdo y es duda para el duelo del miércoles. El goleador del torneo salvadoreño está entre algodones. pic.twitter.com/ps8Au1h1kQ — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) April 18, 2021

Tigana intentó llevar tranquilidad a la afición de Alianza y contó que podrá contar con otros dos jugadores importantes para el duelo de este miércoles: "Esperamos tener a Jorge Córdoba, a Rubén Marroquín y lo de 'Fito' que es duda, creo que es el único que podría estar fuera".

Zelaya habló después del partido, pero no quiso referirse a la posible lesión. Solo le apuntó a los que criticaron su estado físico: "No le pongo atención a las críticas, la verdad que ahorita disfruto el fútbol, esté como esté físicamente, yo lo disfruto y cada vez que me toca estar en la cancha tengo que hacer las cosas bien".