"Gullit" Peña: "Mucha gente critica y juzga sin conocer realmente a la persona"

En una entrevista para ESPN, Carlos Peña se sinceró y habló sobre cosas relacionadas a su vida personal. El futbolista del FAS de El Salvador habló de la manera en la que afronta las críticas externas, pero también se mostró dolido por algo en particular: que se lo señale como una persona adicta al alcohol.

El "Gullit" ha vuelto a comenzar en el fútbol salvadoreño, pero no se ha olvidado de muchas cosas que vivió a lo largo de su carrera profesional. "He pasado cosas difíciles en lo personal, en el sentido de qué hay muchas críticas hacia mi persona, y está bien", empezó diciendo. Seguido a eso, el mexicano hablo de la manera en la que afronta ese tipo de palabras.

"Yo la verdad estoy acostumbrado a eso, no le tengo temor a las críticas. Si le tuviera miedo a eso, estaría encerrado en mi casa y ya me hubiera retirado del fútbol", aseguró. Luego de eso, el ex jugador del Rangers de Escocia habló sobre su supuesto vicio con el alcohol.

Gullit Peña, mexicano del FAS de El Salvador.



"A veces mucha gente juzga y señala sin conocer realmente a la persona o conocer lo que ha pasado. De mí siempre se ha mencionado el alcohol, pero si tú buscas en YouTube o de todas las imágenes que han salido de mí, yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica"

"Estoy seguro que esa imagen no la hay y nadie la he visto. Yo siempre sigo para adelante como tú dices tengo mucha espalda para aguantar muchas críticas", concluyó.

Fuente: El Gráfico ESPN