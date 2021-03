Renuncia masiva: Fito Zelaya y cinco jugadores más se retiran de la Selección de El Salvador

La Selección de El Salvador deberá afrontar la próxima semana las primeras jornadas de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, en las cuales enfrentará a Granada (en San Salvador) y Montserrat (en Curazao) el 25 y 28 de marzo respectivamente. Si bien son favoritos a llevarse el liderato del grupo, y por ende la clasificación a la Segunda Fase, el panorama se ha complicado tras la renuncia de seis futbolistas a La Selecta.

Esto fue confirmado por Carlos de los Cobos, entrenador de la delegación cuscatleca, en una conferencia de prensa donde también advirtió que próximamente entregarán la nómina completa de jugadores para los trascendentales encuentros frente a los mencionados combinados caribeños.

"Narciso Orellana, Juan Carlos Portillo, Marvin Monterroza, Jonathan Jiménez, Henry Romero y Rodolfo Zelaya decidieron no continuar con la Selección, tras una reunión con el presidente Carrillo. Tuvimos que buscar otras variantes", manifestó en la mencionada rueda el director técnico.

Carlos De los Cobos



Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, señaló también que "uno de ellos preguntó si habría sanciones. La federación no está con deseos de sancionar a nadie que no quiere asistir. Al contrario, no queremos tener a jugadores que no estén comprometidos con la Azul y Blanco".

Sobre esto último, insistió: "Necesitamos jugadores que estén 100% defendiendo la camisa azul y blanco". Además, apuntó a que la razón por la cual no vestirán los colores patrios gira en torno a un tema económico.