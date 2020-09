David Failteson criticó a Miguel Herrera al no querer prestar jugadores al Tri ante Guatemala

El próximo 30 de septiembre entre la selección de Guatemala y México desde el Estadio Azteca, el actual entrenador del América, Miguel Herrera, confesó que no está conforme con la decisión de prestar jugadores al Tri para este encuentro, tomando en cuenta el riesgo que corren sus jugadores con el estad físico y lo contraproducente que podría llegar a ser para sus intereses en la Liga MX.

Sin embargo, Miguel Herrera no estuvo muy de acuerdo con la convocatoria de estos partidos, debido a que Guillermo Ochoa se lesionó y el entrenador del América culpó a la selección nacional de esta situación y afirmó que no está seguro de aportar futbolistas de su equipo al Tri, en este caso ante Guatemala, debido a que no es un encuentro de fecha FIFA.

Ante este hecho, el periodista mexicano David Faitelsón quiso responderle a través de la redes sociales a Herrera. "Miguel Herrera se queja del calendario. Miguel Herrera se queja de la selección. Supongo que Miguel Herrera es un hombre inteligente y sabe que todos esos asuntos, entre otros muchos, se tratan en la misma oficina donde deciden su continuidad o no en el América", fueron parte de las líneas de David en su cuenta de Twitter.

Supongo que Miguel Herrera es un hombre inteligente y sabe que todos esos asuntos, entre otros muchos, se tratan en la misma oficina donde deciden su continuidad o no en el América... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 28, 2020

El periodista siguió con los mensajes y concluyó con el siguiente. "Pago por ver…Miguel Herrera amenaza con ya no prestar futbolistas para los micro-ciclos selección mexicana…Sí, ¿cómo no? Y yo soy “Juan Camaney”, sentenció David Faitelson sobre la intención del Piojo Herrera con o querer prestar más jugadores a la selección mexicana para los microciclos.

Pago por ver…Miguel Herrera amenaza con ya no prestar futbolistas para los micro-ciclos selección mexicana…Sí, ¿cómo no? Y yo soy “Juan Camaney”. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 29, 2020

Recordemos que el día de ayer la Selección de México a través de un comunicado informó que Guillermo Ochoa y José Iván Rodríguez serán baja ante la selección nacional de Guatemala por lesión. Y aunque Miguel Herrera se quede estas situaciones, para el periodista David Faitelson es una excusa no querer prestar jugadores en este caso ante Guatemal y que la selección siempre va primero.