“Carretada de dinero”: el Piojo Herrera confirma la oferta desde el extranjero que puso a temblar a la Fedefútbol

Gustavo Alfaro le dejó un recuerdo extremadamente amargo a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). El entrenador argentino llegó al banquillo de la Sele con la promesa de iniciar un recambio generacional con miras al Mundial 2026, y aunque cumplió con la primera parte de la consigna al incluir a una nueva camada de futbolistas, su estadía terminó mucho antes de lo esperado.

Una propuesta de la Selección de Paraguay sedujo a Alfaro lo suficiente como para activar la cláusula de rescisión incluida en su contrato y abandonar el proyecto tico, dejando un hueco difícil de llenar.

El gesto de lealtad del Piojo Herrera

Ahora, Miguel “Piojo” Herrera se ha encontrado ante una situación similar, pero decidió tomar un camino distinto. En las últimas horas, el actual entrenador de La Sele confirmó que un club brasileño le presentó una oferta muy tentadora para hacerse con sus servicios.

La propuesta llegó directamente a su despacho, pero fue descartada de inmediato. “Ni de billete hablamos. Tengo un compromiso claro: no vine a Costa Rica para irme y que pagaran una cláusula. Estoy muy comprometido, hay mucha lealtad”, afirmó Herrera en declaraciones a Radio Columbia.

Miguel Herrera está comprometido con La Sele (Fedefútbol).

El mexicano recalcó que, a diferencia de otros entrenadores, él considera que la palabra dada es irrenunciable. “Vale más mi palabra que cualquier carretada de dinero”, sentenció, enviando un mensaje que será muy bien recibido por la afición y la Fedefútbol.

El contrato del Piojo se extiende hasta después de la Copa del Mundo 2026, siempre y cuando Costa Rica consiga el boleto al torneo. Una vez concluida esa etapa, Herrera asegura que la prioridad para decidir su futuro será de los ticos. “La primera opción la va a tener Costa Rica. Escucharé a Costa Rica y, si hay opciones, las valoraré. Estoy agradecido con los ticos. Sin embargo, debo clasificar, hacer un buen Mundial, y luego veremos”, expresó.

¿Cuándo juega La Sele?

La Selección Nacional tendrá su estreno en la fase final de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 el próximo 5 de septiembre. El debut será en Managua, enfrentando a Nicaragua por la primera fecha del Grupo C, que también integran Honduras y Haití.

El formato deja un único boleto directo a la cita mundialista, por lo que empezar con una victoria fuera de casa se presenta como una obligación para mantener las aspiraciones intactas.

