Costa Rica vs. Surinam: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la segunda fecha de la Copa Oro 2021

La Copa Oro 2021 tiene en vilo a los aficionados. En el día de mañana, Costa Rica vs. Surinam cerrarán la segunda jornada del Grupo C, que completan Jamaica y Guadalupe. Los ticos vienen de realizar un debut promisorio en el torneo con un sólido 3-1 e intetarán seguir en ese rumbo, mientras que los surinameses cayeron 2-0 ante Jamaica y deberán reaccionar si no quieren quedar eliminados.

Costa Rica vs. Surinam: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará mañana, viernes 16 de julio, a las 18:30 horas de Centroamérica (19:30 de Panamá), en el Exploira Stadium de Orlando, Florida. Podráverse por ESPN 2; Teletica, Repretel y TD Mas (Costa Rica); Fox Sports, TUDN, Sirius y Univisión (Estados Unidos); y por la aplicación oficial de Cocacaf y su canal de YouTube.

Costa Rica vs. Surinam: cómo llegan los ticos

Con el debut de Luis Suárez en los banquillos, los costarricences se estrenaron en la competición ante Guadalupe con una victoria que iusiona a su gente. Joel Campbell es, sin dudas, el jugador diferencial de la escuadra y quien más rédito sacó de los descuidos en el fondo guadalupeño. Eso sí: padecieron los envíos de pelota parada a cargo de Phaeton al punto tal que el gol llegó por esa vía. Ganar el próximo compromiso será fundamental para dirimir en la última fecha el liderato del grupo ante Jamaica en caso de que lleguen con los mismos puntos.

Costa Rica vs. Surinam: cómo llegan los surinameses

Los dirigidos por Dean Gorré tienen la necesidad de sumar tres puntos para seguir con vida en el torneo. Han generado ocasiones en la derrota frente a Jamaica, principalmente gracias a la participación de Gleofilo Vlijter, su prospecto más interesante, y de Sheraldo Becker, pero la efectividad no fue lo suyo. Pese a que exhibieron cierta pasividad defensiva, subestimarlos sería un error.

Costa Rica vs. Surinam: último encuentro entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 11 de octubre de 2008, en el Grupo 3 (tercera ronda), por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Los ticos se impusieron 4-1 con tantos de Walter Centeno, Celso Borges, Armando Alonso y Aonso Solís. El descuento para Surinam lo anotó Clifton Sandvliet.