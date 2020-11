Hernán Medford: "Para mí algunos jugadores no están al nivel de la selección de Costa Rica"

La Selección de Costa Rica no ha estado atrevesando por su mejor nivel en los últimos partidos amistosos, más allá del empate ante Qatar, el nivel ha dejado mucho que desear y Hernán Medford no quiso dejar pasar la oportunidad para opinar al respecto de esta situación.

Esto se vio más reflejado en los encuentros ante Panamá los cuales terminaron con derrota para los ticos (1-0) por la mínima diferencia en ambos encuentros. Y aunque la selección para ese entonces solo tuvo a jugadores del fútbol local, recibieron muchas críticas por la imagen demostrada ante los panameños.

"Ronald tiene que ser muy estricto con él mismo a la hora de escoger, ya no hacerlo por nombre o porque juega en tal equipo, sino que anden bien porque al final el perjudicado es él. Si le puedo cuestionar algunas escogencias, que para mí, no están al nivel de selección”, expresó Hernán Medford para Encuentro Deportivo.

"No hay mucho tiempo y por eso Ronald debe saber escoger bien porque sino al final la responsabilidad es del entrenador. No casarse con algunos jugadores que, para mí, no han demostrado estar en selección. No quiero dar nombres, sólo soy un simple aficionado, pero sí siento que hay algunos jugadores que han dado demasiados minutos y no tienen nivel. Todos vamos a opinar muy diferente”, comentó Medford.

"No es fácil ponerse esa camiseta, algunos se le ven buenas condiciones y a otros les cuesta un poco más. Es difícil juzgar por un partido. Se necesita una seguidilla para ver si servirán o no en la eliminatoria. Creo en el tiempo y, si no se da el debido, es complicado exigir”, culminó el estratega del Cartaginés.