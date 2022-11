Una vez el reloj marcó la 13:15 horas del martes, Keylor Navas arribó a Kuwait para unirse al campamente de Costa Rica. Y hoy se entrenó junto al resto del grupo en vísperas del fogueo ante Irak, que será el último para La Sele antes de su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Debido a su largo período de inactividad en el PSG —no ataja desde el 21 de mayo, en la goleada 5-0 al Metz—, que fue prolongado debido a molestias en la zona lumbar de su espalda, el interrogante que surge es si Navas podría jugar este jueves.

Según Luis Fernando Suárez, lo mejor sería que el guardameta sume minutos. Aunque esto, expresó, deberá ser consensuado con el propio Navas, quien "siempre está listo, y cuando viene a la Selección Nacional es el primero en la fila, es el más alegre y el que más disposición tiene", le dijo a los medios presentes en el entreno.

"Creo que sí sería prudente que juegue. La cuestión es que tomaremos la mejor decisión en conjunto. No creo que haya problema, porque cuando Keylor viene a la Selección lo único que quiere es jugar. Si lo quiere hacer aunque esté cansado, que no lo está, está bastante bien. No tiene problemas en ese sentido", aseguró Suárez.

Luis Fernando Suárez no especulará ante Irak

"No voy a guardar nada, voy a poner a los que considero que son. Afortunadamente, todos los 26 jugadores que están acá están al 100%. No tengo ningún problema, ustedes saben y he demostrado durante todo este tiempo que no me da temor poner a algún jugador, aunque no tenga mucho tiempo en la Selección", confirmó el colombiano.

Suárez explicó que afrontarán el amistoso de mañana, que comenzará a las 8:00 a.m. de Costa Rica, "con mucha responsabilidad porque representamos al país, pero siempre recalco que lo más importante y que el entrenamiento que estamos haciendo durante este tiempo es pensando en España, el próximo miércoles", concluyó.