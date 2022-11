Costa Rica no vivió el cierre de campamento que esperaba en Kuwait. Si bien tenía todo acordado para disputar un último amistoso con Irak antes del Mundial de Qatar 2022, este se terminó cancelando a última hora debido a un problema migratorio que violaba el acuerdo establecido entre la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y su similar iraquí.

Según se detalló, cuando la delegación llegó a la frontera terrestre entre ambos países, las autoridades iraquíes insistieron en sellar los pasaportes de entrada. Y como esto implica problemas de tránsito para ingresar a otros territorios a futuro, la Sele se volvió a Kuwait. Dada la naturaleza burocrática del conflicto, Keylor Navas ofreció unas disculpas públicas.

El mensaje de Keylor Navas

"Después de ocho horas de viaje en autobús, por desgracia, por motivos que no están en manos de los jugadores, no hemos podido jugar el amistoso previo contra Irak. Muchas gracias a todos los aficionados que estaban deseando vernos y apoyarnos allá. Una pena que no haya podido ser", escribió el guardameta del PSG en sus redes sociales.

Sin embargo, los aficionados de Irak expusieron su enojo en los comentarios de la publicación que hizo Navas, acusándolo a él y a sus compañeros de haberles faltado el respeto. Se calcula que para este compromiso había más de 60 mil entradas vendidas debido a la fiebre que genera el ex Real Madrid, por lo que el Basra Sports City hubiera estado lleno.

"Tengo un correo del 10 de noviembre donde la federación de Irak confirma a la empresa con la que firmamos el contrato que tendremos un trato diferencial y que no habrá sello de pasaporte (...) Todos estábamos molestos. Al principio creíamos que se podía resolver, pero la desconfianza, inseguridad y dudas fueron llenando conforme pasaron los minutos y fue cuando tomamos la decisión", le explicó Juan Carlos Rojas a Radio Columbia.