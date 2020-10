Brasil vs. Perú: ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de hoy por la segunda fecha de las eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022

Brasil y Perú se miden hoy, 13 de octubre; por la segunda jornada de las Eliminatorias de Conmebol para Qatar 2022 en VIVO y EN DIRECTO por Sky HD desde el Estadio Nacional del Perú, ubicado en la capital (Lima) a partir de las 19 de Perú y Panamá (6 PM de Centroamérica).

Brasil vs. Perú: Cómo llega el local

Perú será local por primera vez en estas eliminatorias, en las que buscarán acceder por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo. Su paso inicial en este certamen lo dio en el Defensores del Chaco de Asunción, donde igualó 2-2 contra Paraguay, dejando una buena impresión.

Preparação encerrada! #SeleçãoBrasileira realizou último treino em SP, antes do duelo contra o Peru. Vamos, Brasil! ⚽����



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/aJRgfH4dxj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 12, 2020

Brasil vs. Perú: cómo llega el visitante

Brasil no dejó duda alguna en la primera jornada de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022: no solo buscará clasificar, sino que querrá hacerlo como líder. Su primera víctima fue Boliva, a la cual venció por 5-0 en casa. Bajo el mando de Tité la canarinha no ha perdido ningún partido por procesos clasificatorios, y querrá mantener ese record en su visita al Perú.

Brasil vs. Perú: último partido por las eliminatorias de Conmebol

La última vez que se encontraron fue el 16 de noviembre de 2016, por la decimosegunda fecha de las eliminatorias camino a Rusia 2018. Aquella ocasión la scratch también fue visitante, aunque eso no le impidió quedarse con el triunfo por 2-0 con los goles de Gabriel Jesús (58') y Renato Augusto (78').