“Se pasó de página”: Bolillo Gómez toma dura decisión con una figura de El Salvador camino al Mundial 2026

El Salvador ultima detalles para afrontar la tercera parte de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras los aficionados sueñan con la semi utópica clasificación directa a la máxima competencia, el cuerpo técnico toma decisiones importantes.

La Selecta comparte el Grupo A con Panamá, Surinam y Guatemala. Deberá dar batalla en las tres ventanas de dos partidos que se le avecinan para septiembre, octubre y noviembre. Solo el primer puesto le asegurará el boleto al certamen.

En caso de quedar segundo, deberá esperar los resultados finales de Concacaf para ver si participa del repechaje intercontinental. Allí mismo, FIFA dirimirá a los otros dos lugares entre los 46 privilegiados. Esa es la otra de las posibilidades.

Bolillo Gómez afinó su lápiz para armar la lista. Parece que a Styven Vásquez no le sirvieron sus cuatro goles en seis partidos del Torneo Apertura 2025. No habrá lugar para el delantero entre los convocados, justo en este momento definitorio.

El Salvador sufre la dura decisión del Bolillo Gómez: Styven Vásquez está fuera

Hernán Darío Gómez dejó fuera de convocatoria a Styven Vásquez para finales de mayo, cuando la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026 estaban cerca, así como la Copa Oro 2025. No fue por lo que hizo dentro de la cancha.

Se conocieron imágenes de Vásquez en Estados Unidos. Se lo vio en disputa de un torneo barrial, donde vestía la camiseta de Honduras. Además, apareció en batallas de Tiktok, la misma noche en la que no se presentó a su concentración.

Con sinceridad, Bolillo fue compasivo y decidió no cortarle su carrera dentro de El Salvador: “Styven es muy buen jugador y buena persona, pero aquí se equivocó. Seguro que vamos a hablar con él. Ojalá se pueda llegar. No hay por qué hundirlo“.

Según informó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial de X, el cuerpo técnico no tiene pensado citar al goleador de Luis Ángel Firpo. Todos sus errores lo llevaron a quedar desafectado, pero no se lo descarta para un futuro.