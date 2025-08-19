Nicolás Samayoa admite lo que pocos esperaban en Guatemala antes de jugar con El Salvador por las Eliminatorias: “No es un secreto”

Guatemala entera se encuentra en vilo después de escuchar los dichos del propio Nicolás Samayoa, justo a días de afrontar nuevas obligaciones. Su revelación dio un certero golpe en el corazón de los aficionados. Él no cree que sea un secreto.

Selección Nacional afrontará la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, con la posibilidad de hacer historia grande. No es incorrecto decir que jamás se la vio tan cerca de lograr el gran sueño. Para llegar a eso, deberá superar seis retos.

La Bicolor comparte el Grupo A con Panamá, Surinam y El Salvador. Después de jugar las tres ventanas de dos partidos cada una, la clasificación directa será para el primero. En tanto, el segundo deberá esperar los números finales de Concacaf.

De quedar entre los dos mejores escoltas de esta serie, dicho equipo jugará este nuevo sistema de repechaje con el que FIFA reparte otros dos boletos. Samayoa no dudó en gritar lo que, hasta el momento, fue para todos un secreto a voces.

Guatemala no es favorita: Nicolás Samayoa sorprende de camino al Mundial 2026

Durante una entrevista para Emisoras Unidas, el futbolista se encargó de dejar en claro cuál es su opinión bajo análisis. Primeramente, destacó lo que significa para él la Selección Nacional. Nicolás Samayoa está sumamente orgulloso de aportar.

“Muy contento e ilusionado por formar parte de la Selección y de representar al país. Especialmente, en un momento tan importante como este. Sabemos lo que nos jugamos en estos siguientes partidos, así que estoy ilusionado y contento, pero también sé la responsabilidad que tenemos”, comentó.

Nicolás Samayoa con la camiseta de su amada Guatemala.

“Venimos en un proceso donde siempre es vida o muerte para poder alcanzar la siguiente ronda, pero creo que eso nos ha servido para crecer como equipo, para ir solucionando errores. Cada vez somos mejores. Vamos a enfrentar esta etapa, que sí es de vida o muerte, de la mejor manera”, continuó.

“Estamos muy confiados de que podemos conseguir el gran objetivo, que es ir y clasificar al Mundial. Es increíble el apoyo que recibe esta Selección, más cuando la gente se logra ilusionar como lo ha hecho después de esta Copa Oro. Quiero agradecerle todo ese apoyo a nuestra gente”, reveló.

Guatemala confía: Nicolás Samayoa apuesta todo a la clasificación mundialista

Nicolás Samayoa sabe que Guatemala no es la única en camino por los boletos de clasificación directa. Su división es sumamente complicada, pero todo lo que se logró puede ayudar a superar adversidades y a Panamá, el gran favorito.

“Sabemos que todos están con el mismo sueño que nosotros. Solo una Selección va a lograr el sueño de ir directo. Otra, posiblemente, irá al repechaje, así que van a ser partidos super complicados. Nosotros confiamos en todo el trabajo que venimos haciendo y en este gran grupo”, afirmó.

Nicolás Samayoa fue una de las figuras de Guatemala en Copa Oro 2026.

“Es una ventaja poder empezar con nuestra gente, en casa. Tenemos que conseguir ese resultado positivo para poder empezar estas Eliminatorias de la mejor manera. En este formato, tenés que hacerte fuerte de local y casi que conseguir todos los puntos, y hacer bueno partidos como visita”, dijo.

“No es un secreto que Panamá tiene muchos jugadores en ligas potentes de Europa. Vienen con bastante trabajo, con un excelente proceso. En Guatemala se le puede competir a cualquiera, ya lo hemos demostrado en otros partidos. Panamá es el favorito, pero se le puede llegar a ganar”, aseguró.

El apoyo de la afición y jugar en casa son fundamentales en Eliminatorias al Mundial 2026

Si bien no es lo ideal, Nicolás Samayoa explicó la importancia de sacar todos los puntos como locales y conformarse con una unidad en cancha ajena. Además, el defensor le agradeció a los aficionados el apoyo recibido, y les pidió continuidad.

“Sería positivo conseguir tres puntos de local y uno de visita. Obviamente, no vamos pensando en empatar un partido. Queremos sacar todos los puntos que podamos, porque son los que nos van a acercar al gran sueño de ir al Mundial. Uno no vive de memorias. Hay que trabajar duro siempre”, sentenció.

“La verdad es que queremos decirle a la afición que la necesitamos. Juegan un rol super importante, los necesitamos. Sabemos que nos van a apoyar como hicieron hasta ahora. Las entradas se vendieron rapidísimo, así que le agradecemos por ese apoyo. Vamos a ir al Mundial todos juntos”, finalizó.