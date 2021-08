Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica: resultados y tabla de posiciones tras la fecha 7

Culminó la séptima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. Esta vez se disputaron la totalidad de los encuentros, que dejaron una factura de cinco victorias, un empate y 12 tantos, un guarismo superior al de la fecha anterior. En FCA, a modo de balance, repasaremos todos los juegos, cerrando con su respectiva tabla de posiciones.

Miércoles 25 de agosto

Guanacasteca 2-1 Pérez Zeledón: en el partido entre dos conjuntos que necesitaban la victoria para despegar del fondo de la clasificación, fueron los recién ascendidos quienes se impusieron gracias a los tantos de Contreras, de penal, (25') y Adams (90'), justo cuando las aguas parecían quietas. Lo pezetros descontaron mediante Pérez (43'), pero no les bastó y la crisis se agudiza cada vez más.

Cartaginés 0-1 Guadalupe: en esta oportunidad, el caso era diferente puesto que se enfrentaron dos equipos con aspiraciones de liderar el torneo. Los brumosos no pudieron ante la visita, que viene viene invicta en el torneo y ganó con la diana de Hernández (56'). De esta forma, quedó segunda en el torneo. Y, por parte de Segura, técnico brumoso, no faltó la autocrítica: "no tomamos buenas decisiones ante un buen equipo", dijo en rueda de prensa.

Saprissa 4-0 Jicaral: los morados volvieron al triunfo y lo hicieron por goleada, un envión anímico necesario de cara al partido que se viene en la siguiente fecha contra Alajuelense.

Sporting San José 0-0 San Carlos: en un juego parejo, aunque levemente inclinado a favor de los locales, los libertos, que tienen un partido menos, perdieron la oportunidad de pisarle los talones a los tres líderes y los toros del norte no pudieron alejarse del fondo de la tabla de posiciones. En la fecha siguiente Sporting visitará a Grecia y San Carlos recibirá a Guanacasteca.

Santos Guápiles 2-1 Herediano: en la primera mitad, los guapileños fueron superiores a los rojiamarillos y abrieron el marcador gracias a Mason (17'), aunque desperdiciaron varias ocasiones. El despertar de los de Patiño fue en el complemento y se coronó con la diana de Ruiz, de penal (54'). Pero en el epílogo, Airbone (87') anotó para los locales, que se suman a la cima de la clasificación y ratifican su buen presente.

Alajuelense 1-0 Grecia: los manudos fueron mejores que los helénicos y les bastó con un gol de López (19'), su segundo tanto consecutivo, para erigirse como los escoltas del torneo con 11 unidades. De esta forma, al igual que Saprissa, llegan con buenas sensaciones al clásico de la próxima jornada.

Apertura 2020: la tabla de posiciones

(Fuente: Unafut)