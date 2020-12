Andy Najar no seguirá en Los Ángeles FC y su futuro es incierto

Otra temporada plagada de lesiones para Andy Najar. El legionario hondureño dejó Anderlecht, debido a que por molestias físicas estuvo durante casi un año sin jugar, y llegó como un refuerzo importante para Los Ángeles FC. Tuvo un buen inicio en la MLS, pero sus problemas musculares volvieron a jugarle una mala pasada.

Su llegada esperanzó al entrenador, pero terminó jugando desde el arranque un solo encuentro. En ese partido tuvo que salir en camilla a los 7 minutos de haber empezado el juego. En total, el catracho disputó 8 encuentros, pero en total llegó a estar solo 180 minutos dentro del campo de juego con sus compañeros.

Sus reiteradas lesiones determinaron que Los Ángeles FC decidan prescindir de Andy Najar para la próxima temporada. Tras quedar afuera de los Playoffs de la MLS, el club estadounidense dio los nombres de los jugadores que no tendrá en cuenta y dentro de ellos estaba el lateral hondureño que deberá buscar un nuevo club.

¡Andy Najar se vuelve agente libre!



Los Ángeles FC anunciaron que no tendrán más en cuenta al defensor catracho.

El futuro del legionario catracho es completamente incierto. Tras el anuncio del club norteamericano, el ex-Anderlecht ingresará al draft de la Major League Soccer y podría ser fichado por cualquier club de esa liga, sin que tengan que pagar por su fichaje. En caso de que no lleguen ofertas, el defensor deberá ver dónde continuará su carrera.

Najar no es el único hondureño que no será tenido en cuenta por su equipo y queda como agente libre. El otro futbolista al que le anunciaron esto es Brayan Beckeles, el Nashville SC publicó que no le renovaron y se quedará sin club. El defensa también jugo pocos partidos, solo dos encuentros, debido a una seguidilla de lesiones.