Wanchope sale a defenderse en su peor momento como DT de Saprissa y señala un enemigo: “Ignorancia y destrucción”

El presente de Paulo Wanchope en el banquillo del Deportivo Saprissa no podría ser más complicado. La derrota 3-0 ante Cartaginés y el empate frente a Liberia dejaron al técnico morado contra las cuerdas, con un ambiente de cuestionamiento creciente en la afición y la prensa.

Uno de los puntos que más críticas le ha generado al entrenador fue su decisión de descartar el fichaje de Randy Ramírez, bajo el argumento de que el atacante no tenía el “biotipo” necesario para ser delantero. La polémica se intensificó cuando el propio atacante, hoy con la camiseta de Liberia, se convirtió en el goleador del torneo y recientemente le marcó un doblete al Morado.

¿Qué dijo Wanchope sobre su decisión?

En este contexto, el entrenador salió al paso para defenderse y aclarar lo que quiso decir con sus declaraciones. “Es importante aclarar lo del biotipo, todos tenemos un biotipo. El biotipo de Ramírez o de Cristhopher Núñez, que para mí es un jugadorazo, pero si lo vas a poner de central, no tiene biotipo para serlo”, expresó Chope.

Publicidad

Publicidad

El técnico insistió en que sus palabras fueron malinterpretadas y que se refería a las características físicas que requiere cada posición en la cancha. “Yo por ejemplo no quiero un portero bajito y gordito, porque no es el biotipo. Necesitamos que tenga brazos largos, que sea ágil. La gente está malinterpretando que cuando se habla de biotipo se refiere a una persona de 1,90m para arriba”, agregó.

Tweet placeholder

Publicidad

Sin embargo, más allá de la explicación, Paulo Wanchope apuntó contra quienes han criticado con fuerza sus declaraciones y los señaló como un freno para el fútbol nacional: “La ignorancia que hay no nos deja crecer. Esto es pura destrucción, ejemplo, yo no quiero tener un arquero pequeño gordito, no es un biotipo para jugar de portero, necesitamos brazos largos”.

Publicidad

ver también Wanchope en la guillotina: los tres nombres que maneja Erick Lonnis para reemplazar al técnico de Saprissa

La presión sobre el entrenador aumenta y el próximo duelo internacional frente al Independiente de La Chorrera en Panamá podría ser determinante para su continuidad. Wanchope intenta defender sus argumentos, pero la realidad del Saprissa y la sombra del polémico “caso Randy Ramírez” lo tienen en su momento más crítico desde que asumió en Tibás.