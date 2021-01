Andrés Carevic habló sobre quién es el favorito entre Alajuelense y Olimpia

Uno de los partidos más esperados se disputará hoy cuando la Liga Deportiva Alajuelense ante Olimpia se enfrenten por las semifinales de la Liga Concacaf desde el Estadio Alejandro Morera Soto. Actualmente ambos son los mejores representantes de su país por el momento futbolístico que están atravesando. Pero ahora, uno de los dos se quedará en el camino.

Andrés Carevic, entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense a través de una rueda de prensa antes de este encuentro, hizo un balance sobre las posibilidades que tiene su equipo en avanzar y las dificultades que también tendrá para hacerlo ante un conjunto tan complicado como lo será Olimpia, al mando de Pedro Troglio.

"Sabemos que aquí no hay que hablar de favoritismos, los dos hacen mejores las cosas, los dos equipos juegan bien, desarrollan muy bien. Con Alex López, lo hice por carga, y por saber quien está mejor para los partidos. Los dos equipos hacen buen trabajo, consiguieron títulos de Liga, Olimpia también lo debe hacer de buena manera porque son bicampeones. Va a ser un partido lindo, los dos lo hacen bastante bien", expresó Andrés Carevic.

El análisis de Andrés Carevic previo a la semifinal de Liga @Concacaf ante @CDOlimpia . “Va a ser un partido difícil e intenso” ���� pic.twitter.com/iCG46XcZpR — L.D.A. (@ldacr) January 20, 2021

“De nuestra parte seguimos trabajando nuestra idea, nuestro funcionamiento, a pesar que no está Johan hay jugadores que pueden llenar esos espacios. Ellos tienen un gran equipo, disponen de muy buenos jugadores, si tienen que hacer cambios, lo van a hacer para ir de buena manera. Con Pedro no he tenido la oportunidad de encontrármelo, si está la oportunidad dialogaremos por ser del mismo país y por tener esa misma pasión y ser un colega de profesión", concluyó el entrenador argentino.

Este encuentro definirá quién será uno de los finalistas de la final del torneo más importante de Centroamérica. Olimpia viene de quedar campeón una vez más en Honduras, mientras que la Liga Deportiva Alajuelense viene de cosechar su título número 30 en Costa Rica.