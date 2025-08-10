Alajuelense lo mostró la salida, pero Andrés Carevic confió en él y respondió con un golazo ante Saprissa: “No tuve los minutos”

Al finalizar la pasada temporada, Claudio Montero llegó al final de su vínculo con la Liga Deportiva Alajuelense, y la directiva presidida por Joseph Joseph, en concordancia con el criterio del entrenador Óscar Ramírez, decidió no ofrecer una renovación de contrato al mediocentro ofensivo de 19 años.

Así, Montero quedó en condición de agente libre. Con solo 13 partidos con el primer equipo manudo a sus espaldas, el juvenil oriundo de Heredia recibió la confianza del Club Sport Cartaginés, que lo convirtió en uno de sus refuerzos para el Torneo Apertura 2025.

ver también “No es gol”: la prueba que desata la furia de todo Saprissa por el polémico gol de Christopher Núñez para Cartaginés

“No tuve los minutos que quisiera tener”

A su llegada a Cartago, el cachorro del Centro de Alto Rendimiento (CAR) manudo explicó su salida: “No tuve los minutos que quisiera tener, así es el fútbol, hay que acoplarse a eso. Por eso estoy acá para poder seguir sumando minutos y consolidarme en primera división. Tocó Cartaginés y estoy muy contento“.

Publicidad

Publicidad

Montero tuvo un final amargo en Alajuela (LDA).

Montero había disputado apenas 10 minutos en dos partidos del Clausura 2025: nueve ante Santa Ana en la primera fecha y uno frente a Cartaginés en la jornada cuatro, ambos bajo la dirección de Alexandre Guimaraes. Con Machillo Ramírez, directamente no tuvo oportunidades.

Publicidad

Golazo para hundir a Saprissa

Este domingo, el DT brumoso Andrés Carevic, quien conoce a Montero desde que era un niño en el semillero manudo, lo hizo saltar al campo del Fello Meza para disputar los minutos finales de lo que ya era una importante victoria por 2-0 frente al Deportivo Saprissa.

Publicidad

Montero no desaprovechó la oportunidad: a los 90 minutos, el ex Alajuelense se mandó un verdadero golazo, culminando una gran acción individual con un derechazo cruzado de larga distancia, para sellar una goleada que deja al Monstruo hundido en plena crisis.

Publicidad

Al terminar el compromiso, Carevic tuvo palabras muy elogiosas para su joven volante: “A Claudio Montero lo conozco desde los 14 años, cuando estaba en La Liga. Conozco a la perfección sus condiciones, es un jugador que tiene mucho potencial, hay que llevarlo de a poco“.

Publicidad

Publicidad

ver también Erick Lonnis no se calló nada y señaló al culpable del fichaje que todos critican en Saprissa: “No importa”

El juvenil de 19 años quiere demostrar en Cartaginés lo que no pudo hacer con la camiseta rojinegra, y la afición brumosa ya lo empieza a ver como una de las gratas revelaciones del torneo. “Me siento feliz porque el equipo logró una victoria, gracias a Dios pude ayudarles con un gol“, afirmó tras marcar su primer gol en Cartago.