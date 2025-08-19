Wanchope en la guillotina: los tres nombres que maneja Erick Lonnis para reemplazar al técnico de Saprissa

La derrota de Deportivo Saprissa en el Clásico Provincial ante Cartaginés (0-3) dejó a Paulo Wanchope en la cuerda floja. El golpe en el Fello Meza no solo significó un duro tropiezo en la Liga Promerica, sino que también encendió las alarmas en Tibás.

El ambiente en el camerino no es el mejor y la presión de la afición crece, lo que pone al timonel morado contra la pared. El estratega deberá empezar a conseguir mejores resultados y rendimientos para evitar seguir estando en medio de la polémica.

El panorama es claro: si Saprissa no consigue un buen resultado esta semana frente al Independiente de La Chorrera en Panamá, por la Copa Centroamericana, el ciclo de Paulo Wanchope podría llegar a su fin antes de lo previsto.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los 3 nombres que podrían reemplazar a Wanchope?

Ante este escenario, el gerente deportivo Erick Lonnis ya tendría en carpeta tres nombres para tomar las riendas del equipo:

Wálter “Paté” Centeno

Wálter Centeno es el favorito de Erick Lonnis.

Publicidad

El gran candidato. Ídolo morado y uno de los preferidos de Lonnis, Centeno aparece como la primera opción en caso de un relevo inmediato. Su conocimiento del camerino y del ADN saprissista juegan a favor, aunque también pesa el recuerdo de sus pasadas etapas en el banquillo tibaseño.

Publicidad

Jeaustin Campos

Jeaustin Campos no tiene el visto bueno de los directivos.

Publicidad

Su nombre siempre aparece cuando se habla de Saprissa, pero en esta ocasión luce muy complicado. La actual dirigencia no tiene la mejor relación con Campos, y ese factor sería el mayor obstáculo para un eventual regreso, pese a su historial ganador en la institución.

Andrés Carevic

Andrés Carevic es el tapado que analiza Saprissa.

Publicidad

Publicidad

La “bomba” de la lista. El argentino, hoy técnico del propio Cartaginés, es del gusto de la dirigencia morada. Sin embargo, su contrato vigente con los brumosos complica cualquier movimiento en el corto plazo. Aun así, su nombre está sobre la mesa como un objetivo de más largo alcance.

ver también Erick Lonnis revela lo que todos se preguntan sobre el jugador más pedido en Saprissa: “Wanchope lo quiso y Gila dijo que no”

Por ahora, Wanchope sigue en el banquillo y tendrá la oportunidad de recomponer el rumbo en territorio canalero. Pero la guillotina está cerca, y Lonnis ya tiene listos los planes de contingencia.