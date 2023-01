El debut de Cristiano Ronaldo en el conjunto saudí, Al-Nassr está más cerca que nunca. La Liga Profesional Saudí está generando una gran expectativa, en especial este partido ante el Al-Ta'ee, en el que puede ocurrir el debut de la estrella lusa. Ahora bien, ¿en qué horarios de Centroamérica se realizará este compromiso?

Desde FCA, te explicamos más acerca del encuentro en el que puede darse el debut de CR7 en la Liga Profesional Saudí.

Al-Nassr vs Al Ta'ee: horarios del posible debut de Cristiano Ronaldo

El partido entre Al-Nassr vs Al Ta'ee se celebrará en el Mrsool Park este jueves 5 de enero a las 9:00 a.m. hora de Centroamérica (10:00 a.m. hora de Panamá). Sin embargo, al no haber adquirido ningún canal los derechos por la transmisión internacional de la Liga Profesional Saudí, no se podrá seguir el partido por los momentos.

Al-Nassr vs Al Ta'ee: ¿cómo marcha el equipo de Cristiano Ronaldo en la Liga Profesional Saudí?

El conjunto de Al-Nassr marcha líder de la liga, con 26 puntos en 11 partidos disputados (8 victorias, 2 empates y 1 derrota). El duelo que disputará este jueves será ante Al Ta'ee, el cual está ubicado en séptima posición (con 18 puntos).

Sin embargo, pese al liderato del nuevo equipo de Cristiano Ronaldo, aún mantiene una distancia relativamente corta con el resto de sus rivales. Al-Shabab, que se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 25 unidades y Al Ittihad, tercero con 24 puntos, no sólo están a 1 y 2 unidades de distancia respectivamente, sino que también tienen un partido menos que el equipo de CR7.