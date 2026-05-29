Este viernes, Nicaragua visita a Sudáfrica, que se prepara para el Mundial 2026. El partido se puede ver por Youtube.

La Selección de Nicaragua inicia una nueva era. El combinado nacional se enfrenta a Sudáfrica en un exigente amistoso internacional de preparación que marcará el estreno del técnico argentino Juan Cruz Real en el banquillo nicaragüense.

Este viernes, los Pinoleros tendrán una prueba de fuego ante Sudáfrica por la fecha de amistosos FIFA aunque no es un partido más: representa un verdadero “examen mundialista” ya que los africanos jugarán el Mundial 2026. De hecho serán los rivales de México en el partido inaugural que se jugará el11 de junio en el Estadio Azteca.

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A qué hora juegan Sudáfrica vs. Nicaragua

El partido se jugará este viernes 29 de mayo a las 10:00 am de Centroamérica, las 9:00 am de Panamá.

Dónde ver gratis por Youtube Sudáfrica vs. Nicaragua

Sudáfrica vs. Nicaragua será transmitido por NicaSports, tanto en su página web como en su canal de Youtube, y también en televisión nacional por Canal 6.

Cómo ver Sudáfrica vs. Nicaragua en USA

La comunidad nicaragüense y los amantes del fútbol en los Estados Unidos podrán seguir el partido en las plataformas digitales y de streaming de NicaSports.

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¿Cómo llega Nicaragua?

La expectativa está a tope en tierras nicaragüenses. Tras la llegada de Juan Cruz Real, el equipo busca afianzar una nueva idea de juego y demostrar que puede competir de igual a igual frente a rivales de otros continentes. El estratega ha trabajado intensamente en los últimos días para plasmar su estilo dinámico y ofensivo, buscando que este partido sirva como cimiento para el gran sueño mundialista de la selección.

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¿Cómo llega Sudáfrica?

Los Bafana Bafana reciben a los nicaragüenses como parte de su propia preparación. Jugando en casa, la escuadra africana buscará imponer su fortaleza física y velocidad, siendo un termómetro perfecto (y muy exigente) para evaluar el nivel actual de la renovada selección azul y blanco.

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De todos modos, el objetivo sudafricano es el Mundial 2026: formará parte del Grupo A y será el rival de México en el partido inaugural el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

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Probables alineaciones

Sudáfrica:

Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Moremi, Adams, Foster; Mofokeng, Hlongwan

Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Moremi, Adams, Foster; Mofokeng, Hlongwan Nicaragua:

Pineda; Acevedo, Rivera Stuart, Cano, Martínez; Reyes, Montes, Barrera, López; Bonilla, García