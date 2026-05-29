Alejandro Bran complica negociaciones con Alajuelense, Javier Delgado será el asistente de Rescalvo y un ex manudo distribuye huevos para vivir.

El cierre de mayo sigue dejando movimientos importantes en Liga Deportiva Alajuelense. Entre el futuro incierto de un jugador que protagoniza la mayor polémica del semestre, el regreso de una figura histórica y la sorprendente vida de un multicampeón rojinegro, estas son las principales noticias manudas del 29 de mayo.

Alejandro Bran no quiere salir a préstamo

La situación de Alejandro Bran sigue sin resolverse. Aunque la dirigencia analiza diferentes escenarios tras separarlo del plantel por el escándalo ocurrido en San Pedro de Montes de Oca, todavía no existe una definición sobre su futuro.

Según informó Kevin Jiménez, Bran se reunirá con la directiva en las próximas horas para intentar encontrar una salida al conflicto. La Liga contempla la posibilidad de enviarlo a préstamo al extranjero, pero el mediocampista no estaría de acuerdo con esa alternativa.

El problema es que el jugador mantiene contrato vigente con la institución y una rescisión unilateral podría resultar costosa para el club. Bran percibe actualmente cerca de 15 mil dólares mensuales, por lo que cualquier ruptura contractual obligaría a analizar cuidadosamente el impacto económico de la decisión.

Javier Delgado vuelve a la Liga

Mientras una situación genera dolores de cabeza, otra despierta ilusión entre los aficionados. Javier Delgado regresó oficialmente a Alajuelense para incorporarse al proyecto deportivo que encabeza la institución.

Publicidad

Publicidad

Desde el club explicaron que su llegada busca fortalecer el desarrollo de talento desde las divisiones menores, aprovechando su experiencia y conocimiento profundo de la identidad manuda.

El propio Delgado reconoció que el componente emocional fue determinante para aceptar la propuesta. “El sentimiento por querer aportar a Liga Deportiva Alajuelense es muy fuerte”, explicó durante su presentación con los medios oficiales del club.

Publicidad

ver también Fue multicampeón con Alajuelense, lo convocaron al Mundial y ahora vende huevos para sobrevivir

Patrick Pemberton sorprende con su nueva vida

Una de las historias más comentadas de los últimos días tiene como protagonista a Patrick Pemberton, uno de los grandes ídolos recientes de Alajuelense.

Publicidad

Tras retirarse del fútbol profesional, el histórico guardameta decidió emprender en un rubro completamente diferente. Hoy se dedica a la distribución de huevos, un negocio que comenzó gracias a la recomendación de un amigo y que poco a poco ha ido creciendo.

Publicidad

Pemberton comercializa cartones de 15 y 30 unidades y realiza personalmente gran parte de las entregas utilizando su vehículo para recorrer distintas localidades.

Así transcurre una jornada movida para Alajuelense, entre decisiones que podrían marcar el futuro de su plantel, regresos que generan expectativa y ejemplos de exjugadores que siguen construyendo nuevas historias fuera de las canchas.

Publicidad