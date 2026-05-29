Saprissa vive días muy movidos con la posibilidad de un nuevo fichaje y la salida de un futbolista que fue muy criticado durante este año.

El mercado de fichajes sigue avanzando en Deportivo Saprissa y la dirigencia morada continúa tomando decisiones importantes de cara al próximo torneo. Entre posibles salidas, nuevas incorporaciones y la continuidad de figuras históricas dentro de la institución, estas son las principales noticias del Monstruo este 29 de mayo.

Rachid Chirino se acerca a una salida

Uno de los movimientos más encaminados involucra a Rachid Chirino. Aunque el extremo todavía tiene contrato vigente con Saprissa, el club considera que necesita encontrar continuidad en otro equipo para recuperar protagonismo y potenciar nuevamente su carrera.

La opción que hoy toma más fuerza es Inter San Carlos, uno de los equipos recién ascendidos que más se está moviendo en el mercado para reforzar su plantel de cara a su regreso a la Primera División.

Las conversaciones avanzan y existe optimismo de que el acuerdo pueda concretarse en las próximas semanas. En Tibás ven con buenos ojos una cesión que le permita al jugador sumar minutos sin perder el vínculo contractual con la institución.

Rachid Chirino se iría cedido a préstamo.

Ricardo Blanco continúa ligado al Saprissa

Aunque ya no forma parte del primer equipo, Ricardo Blanco sigue teniendo un lugar dentro de la estructura morada.

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Tras finalizar su etapa como jugador profesional, el histórico lateral encontró una nueva oportunidad gracias a su formación como profesor de educación física. Esa preparación le permitió mantenerse dentro del club desde una función completamente distinta.

Actualmente trabaja con la categoría Sub-14 de Saprissa, participando activamente en el desarrollo de jóvenes talentos y aportando toda la experiencia acumulada durante años defendiendo la camiseta morada.

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Keyshwen Arboine entra en el radar morado

Mientras algunos nombres salen, otros empiezan a aparecer como opciones concretas para reforzar la plantilla. Según informó Kevin Jiménez, Saprissa tiene interés en fichar a Keyshwen Arboine.

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El jugador de 24 años, nacido en Limón, milita actualmente en Deportivo Guastatoya y ha llamado la atención de la dirigencia tibaseña por sus condiciones y experiencia reciente en el fútbol guatemalteco.

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Por ahora no existe una negociación avanzada, pero sí un seguimiento constante. La intención del club es profundizar las conversaciones durante los próximos días para evaluar la viabilidad de una eventual incorporación.

Incluso, dentro de Saprissa consideran que la posible llegada de Bertony Robinson a la gerencia deportiva podría facilitar algunos movimientos relacionados con jugadores que conocen bien el mercado guatemalteco.

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Así transcurre una nueva jornada de planificación en Tibás, donde la dirigencia trabaja simultáneamente en reforzar el plantel, reubicar jugadores que necesitan continuidad y fortalecer las bases del proyecto deportivo para el próximo campeonato.