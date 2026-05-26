JD Gunn, portero de la Selección de Panamá, hizo público su malestar por no ser incluido en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo.

Este martes, Panamá vivió un día histórico. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Nacional, anunciaron los nombres de los veintiséis futbolistas elegidos para representar al país en el Mundial 2026.

La convocatoria ciertamente no estuvo exenta de polémicas. La ausencia de Kadir Barría, delantero de 18 años que milita en el primer equipo del Botafogo de Brasil, generó cuestionamientos hacia el juicio de Christiansen no solo durante la rueda de prensa celebrada en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá, sino también en redes sociales.

En ese campo fue, precisamente, donde otro de los legionarios de la Marea Roja externó su disconformidad con la decisión que tomó el técnico hispano-danés al dejarlo afuera de la Copa del Mundo. Se trata del portero John David Gunn.

JD Gunn se aleja de la Selección de Panamá

En su perfil oficial de Instagram, JD Gunn, jugador de New England Revolution, tuvo dos gestos que llamaron fuertemente la atención de la afición panameña. El primero fue la historia que subió, con un mensaje que reza “El plan de Dios > Mi plan”.

(Foto: captura de X)

Y el segundo, quizá más sutil, pero que marca una importante distancia con la Selección de Panamá, fue haber quitado el arroba de la Fepafut de su biografía, así como también la foto de perfil que tenía con el uniforme del combinado canalero.

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Thomas Christiansen incluyó en su nómina a otros tres guardametas: Orlando “Kuty” Mosquera, Luis “Manotas” Mejía y César Samudio. En lo que respecta a este último, con actualidad en Marathón, venía siendo convocado regularmente, aunque sin sumar minutos desde los juegos contra Martinica (3-0) y Guatemala (1-1) de septiembre de 2023.

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Mientras que Gunn fue citado en menos ocasiones. Por ejemplo, no fue tenido en cuenta para el cierre de las eliminatorias. Antes de eso, había sido suplente en Copa Oro. Su primer partido defendiendo el arco de Panamá llegó en enero de este año, en el amistoso contra México que terminó en derrota 0-1.

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En resumen

El portero JD Gunn evidenció su frustración en redes sociales tras quedar fuera de la lista final de Panamá para el Mundial 2026.

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Tras conocerse la convocatoria de Thomas Christiansen, Gunn eliminó las referencias a la Fepafut en su biografía de Instagram y cambió su foto de perfil con el uniforme canalero.

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