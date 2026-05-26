Erick Lonnis, integrante del comité deportivo de Saprissa, confirmó que Escobar y Rodríguez tienen grandes chances de marcharse si hacen una buen Mundial con Panamá.

Deportivo Saprissa recibió una gran noticia. Este martes, el entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, convocó a dos futbolistas del equipo morado para disputar el Mundial 2026: el central Fidel Escobar y el delantero Tomás Rodríguez.

Esta confirmación no solo se traduce en un sustancial ingreso económico para las arcas del club por parte de la FIFA. El certamen también servirá como una inmejorable vidriera para ambos jugadores canaleros, que fueron sondeados desde el extranjero y por los que, incluso, ya llegaron ofertas a Tibás.

Las salidas de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez son inminentes

“Ya hemos tenido ofrecimientos de clubes y agentes de diferentes partes del mundo. Posiblemente, dependiendo del desempeño que vayan teniendo, vamos a tener que enfrentar algunas negociaciones por Tomás Rodríguez y por Fidel Escobar“, confirmó Erick Lonnis, integrante del comité deportivo de Saprissa.

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Para el zaguero de 31 años, marcharse significaría cerrar un ciclo más que positivo en la institución morada, donde levantó cinco títulos desde su arribo en julio de 2022. Mientras que en el caso de Rodríguez, de 27 años, su paso por Tibás —a donde llegó cedido desde Sporting San Miguelito— podría ser fugaz: fue de menos a más y cerró el semestre anotando 7 goles en 25 partidos.

Saprissa negocia por Newton Williams

Erick Lonnis confirmó, además, que apuestan por la continuidad de Newton Williams, cuya ficha pertenece a Antigua GFC de Guatemala. Ya se recuperó de su grave lesión y el cuerpo técnico de Hernán Medford le tiene fe.

Newton Williams debutó en Saprissa con gol ante Cartaginés y a los pocos minutos se lesionó. (Foto: Brendy Núñez Hidalgo)

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“Seguimos negociando el tema de Newton y el de otros jugadores que equipos nacionales e internacionales los quieren en sus filas. El objetivo es que esta primera ronda de negociaciones finalice en cuatro, cinco días (…) A pesar de que tenemos 6 extranjeros creo que vale la pena seguir invirtiendo en él“, explicó el directivo.

Los futbolistas foráneos del actual plantel de Saprissa, además de los panameños Willams, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, son Mariano Torres (argentino), Luis Paradela (cubano) y Bancy Hernández (nicaragüense).

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En resumen

Saprissa prevé la salida de los panameños Fidel Escobar y Tomás Rodríguez , tras recibir ofertas desde el extranjeros, post Mundial 2026.

, tras recibir ofertas desde el extranjeros, post Mundial 2026. Ante las inminentes bajas, el comité deportivo morado confirmó que negocia la continuidad del delantero Newton Williams , cuya ficha pertenece al Antigua GFC de Guatemala.

, cuya ficha pertenece al Antigua GFC de Guatemala. Pese a contar actualmente con seis futbolistas foráneos en el plantel, la directiva liderada por Hernán Medford prioriza asegurar la permanencia de Williams.