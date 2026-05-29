La "separación inmediata" anunciada por Alajuelense no significa la rescisión automática de los contratos de Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

Cuando Liga Deportiva Alajuelense anunció la decisión de “separar de manera inmediata de la institución” a los futbolistas Alejandro Bran y Kenneth Vargas, muchos aficionados rojinegros pensaron que esto significaba el finiquito automático de sus contratos.

Pero la situación es mucho más compleja, ya que terminar el vínculo laboral implica un proceso de negociación que ahora mantiene ocupada a la dirigencia eriza.

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La confirmación de León Weinstok

Para despejar las dudas sobre lo que realmente significa esta separación, el dirigente rojinegro León Weinstok confirmó a La Nación el panorama de ambos futbolistas.

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“Ellos están separados de la institución. La realidad de cada uno es distinta: con Kenneth Vargas, la institución tiene un préstamo del equipo Hearts de Escocia, y Alejandro Bran es ficha de la Liga. Entonces hay que conversar con cada uno, y en el caso de Kenneth, también con el equipo escocés para definir la decisión a tomar”, sentenció el directivo.

El dilema a largo plazo con Alejandro Bran

El mediocampista de 26 años posee un contrato firmado con Alajuelense que lo vincula a la institución hasta diciembre de 2027, lo que vuelve económicamente inviable un despido unilateral sin una fuerte justificación legal o el pago de una altísima indemnización.

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Ante este panorama, la intención inicial de la gerencia deportiva rojinegra es proponerle al futbolista una cesión a préstamo a otro club para el próximo torneo.

Alejandro Bran no vería con buenos ojos salir a préstamo para el Apertura 2026 (LDA).

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No obstante, a lo interno de la institución saben que la negociación podría tomar otro rumbo y toparse con la solicitud de un finiquito mutuo por parte del entorno del jugador, lo que obligaría a ambas partes a negociar una salida económica definitiva.

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Negociación internacional por Kenneth Vargas

Por parte de Kenneth Vargas, como lo señaló Weinstok, su ficha no pertenece a Alajuelense; el extremo se encuentra en el equipo manudo en condición de préstamo, siendo el dueño de su pase el equipo Hearts de Escocia.

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Alajuelense tiene que negociar con Kenneth Vargas, pero también con el club dueño de su ficha (Rafael Pacheco Granados).

Para deshacerse de sus servicios de manera definitiva, la Liga no solo debe llegar a un acuerdo con el atacante, sino que está obligada a abrir una línea de comunicación con el cuadro celta para romper anticipadamente el acuerdo.

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En síntesis