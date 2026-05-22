El motivo por el que Juan Cruz Real no convocó a Byron Bonilla y Juan Barrera con Nicaragua

La Selección de Nicaragua inicia una nueva etapa bajo el mando de Juan Cruz Real, pero lo hará enfrentando uno de los desafíos más complejos de los últimos años. El combinado pinolero afrontará los amistosos internacionales ante Sudáfrica y Paraguay con una convocatoria marcada por importantes ausencias, especialmente en la base de futbolistas que fueron protagonistas durante el exitoso proceso anterior.

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Nicaragua con bajas sensibles

Las bajas de jugadores experimentados obligaron al seleccionador argentino a apostar por una nómina renovada, integrada por varios jóvenes que buscarán aprovechar la oportunidad de mostrarse en el escenario internacional. Entre los ausentes destacan nombres fundamentales como Juan Barrera, Byron Bonilla, Josué Quijano y Christian Reyes, quienes quedaron fuera por problemas físicos. A ellos se suman Junior Arteaga, Ariel Arauz, además de Jaime Moreno y Ariagner Smith, estos últimos imposibilitados de viajar a Sudáfrica debido a compromisos con sus respectivos clubes fuera de la fecha FIFA.

Pese a las dificultades, Nicaragua presentó oficialmente la lista de convocados para esta gira internacional, una convocatoria que mezcla experiencia con nuevas alternativas. El objetivo será competir ante rivales exigentes y comenzar a construir la identidad futbolística que pretende implementar Juan Cruz Real en su estreno al frente de la Azul y Blanco.

El partido ante Sudáfrica será una prueba de enorme exigencia para los centroamericanos. El conjunto africano, clasificado a la Copa del Mundo 2026, representa un rival de jerarquía internacional y un parámetro ideal para medir el nivel competitivo de varios jugadores que intentan consolidarse dentro del seleccionado nacional. Además, el encuentro marcará el debut oficial de Juan Cruz Real al frente del combinado pinolero.

Aunque las ausencias han golpeado la estructura habitual del equipo, también abren la puerta a una nueva generación de futbolistas que intentará aprovechar el momento. Nicaragua viajará al continente africano con una plantilla renovada, consciente de las dificultades que supone enfrentar a una selección mundialista, pero con la ilusión de demostrar que cuenta con talento suficiente para mantener el crecimiento mostrado en los últimos años y seguir fortaleciendo su camino internacional.

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Los convocados de Nicaragua para enfrentar a Sudáfrica y Paraguay

Porteros: Alyer López, Adonis Pineda y Darryl Parker.

Defensas y mediocampistas: Ebert Martínez, Justing Cano, Oliver Bello, Leyner Moses, Joab Gutiérrez, Steven Cáceres, Anyelo Velásquez, Efraín Mejía, Amadeus Zamora, Jefferson Rivera, Jonathan Moncada, Jacob Montes, Jason Coronel, Osmin Salinas, José Martínez, Widman Talavera y Edgar Castillo.

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Delanteros: Jorge García, Raheem Cole y Ariagner Smith (convocado únicamente para el compromiso ante Paraguay, según la información oficial de la federación mostrada en la convocatoria).