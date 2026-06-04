Paraguay vs. Nicaragua: a qué hora es y cómo ver en vivo el amistoso internacional

Conozca todos los detalles del juego amistosos de los nicaragüenses ante los paraguayos por la Fecha FIFA de junio.

La Selección de Nicaragua afrontará una prueba de fuego cuando enfrente en un partido amistoso a Paraguay, a una de las Mundialistas de United 2026 y que es dirigida por Gustavo Alfaro que buscará dejar una buena impresión ante su gente previo a emprender su viaje.

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Los pinoleros al mando de Juan Cruz Real tienen una oportunidad de nuevamente dejar una buena imagen, tal como lo hicieron hace unos días contra Sudáfrica y así tener un impulso de cara a la Liga de Naciones de la Concacaf que arrancará en septiembre.

Cuándo y dónde juega la Selección de Paraguay vs. Nicaragua

El combinado nicaragüense enfrentará a los guaraníes sete viernes 5 de junio a las 16:15 horas de Centroamérica (17:15 de Panamá) en el estadio Defensores del Chaco en La Asunción, Paraguay.

Dónde ver EN VIVO a Selección de Paraguay vs. Nicaragua

El juego de Nicaragua contra paragua se podrá observar en Canal 6 y en Nicasports

Cómo llega Paraguay

El equipo que dirige Gustavo Alfaro se prepara para afrontar la Copa del Mundo en la que está en el Grupo D con la local Estados Unidos, Turquía y Australia, por lo que buscará tener los resultados necesarios para lograr avanzar de ronda.

Paraguay viene de caer ante Marruecos y ganarle a Grecia en la Fecha FIFA de marzo, luego no ha tenido fogueos y su despedida de su afición será contra los nicaragüenses contra los que buscarán un buen resultado.

Cómo llega Nicaragua

La azul y blanco afronta su visita a Sudamérica luego de empatar sin goles contra Sudáfrica en Johannesburgo. Aunque el dominio fue delos africanos, los dirigidos por Juan Cruz Real mostraron un gran orden y cuando se superó a la defensa apareció el portero Adonis Pineda que fue la gran figura.

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Incluso la suerte estuvo del lado centroamericano cuando Lyle Foster desperdició un penal y lo mandó a las nubes, por lo que sin duda este resultado dejó un buen sabor de boca y ahora intentarán confirmarlo.