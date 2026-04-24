“Me ilusiona”: Juan Cruz Real se muestra ambicioso tras tomar el mando de la Selección de Nicaragua

La Selección de Nicaragua ha dado un paso firme hacia un nuevo capítulo en su historia al confirmar la llegada del argentino Juan Cruz Real como su nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de un proceso cargado de expectativas y renovación. Tras la salida del anterior cuerpo técnico, la federación apostó por un perfil con experiencia internacional y hambre de trascender en el ámbito de selecciones.

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El estratega sudamericano arriba tras su reciente salida de la Universidad de Concepción, y aunque será su primera experiencia al mando de un combinado nacional, su discurso deja claro que asume el reto con convicción y un alto sentido de responsabilidad. Nicaragua, que históricamente ha luchado por consolidarse en el área, confía en que este nombramiento pueda significar un salto de calidad.

Un proyecto con ambición mundialista

En su presentación oficial, Juan Cruz Real no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío y dejó frases que reflejan su compromiso: “Agradecido con la federación nicaragüense que confíe en mí y en mi cuerpo técnico, para trabajar en equipo y estoy con mucha ilusión de hacer las cosas bien”, expresó el entrenador, destacando la importancia del trabajo colectivo.

Además, el técnico profundizó en la diferencia entre dirigir clubes y selecciones, dejando ver su madurez profesional: “Los procesos de trabajo son distintos, las metodologías cambian, pero llego en buen momento, de madurez y con varias experiencias vividas”, palabras que evidencian su intención de implementar una estructura sólida en el combinado pinolero.

Pero sin duda, la declaración que más resonó fue su ambicioso objetivo a largo plazo: “Nicaragua nunca ha estado en un mundial y me ilusiona poder llevar al equipo al evento máximo del fútbol”. Una meta que, aunque desafiante, alimenta la ilusión de toda una afición que sueña con ver a su selección en la élite internacional.

Con este nombramiento, la federación no solo apuesta por un técnico, sino por un proyecto integral que buscará potenciar el talento local, fortalecer la identidad del equipo y competir con mayor regularidad en el área de Concacaf. El camino no será sencillo, pero el mensaje es claro: hay una nueva visión y un objetivo definido.

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Ahora, el balón comienza a rodar para Juan Cruz Real y la Selección de Nicaragua, en una etapa donde cada decisión, convocatoria y partido será clave para construir un equipo competitivo que aspire a escribir la página más importante en la historia del fútbol nicaragüense.