FIFA lo aprobó: se confirma la noticia más esperada que beneficia al fútbol de Nicaragua

Nicaragua ha implementado la técnologia que en Honduras ya comenzó a rendir frutos y que beneficia que el fútbol sea más justo.

El fútbol nicaragüense se prepara para dar un salto tecnológico sin precedentes. A partir del Torneo Apertura 2026, la Liga Primera de Nicaragua implementará de manera oficial el sistema Football Video Support (FVS), una innovadora herramienta de videoarbitraje que busca llevar mayor justicia y transparencia a las canchas del país.

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El anuncio, realizado por el director de la Liga Primera, Luis Rosas, coloca a Nicaragua a la vanguardia regional, siguiendo los pasos de la Liga Nacional de Honduras, que ya ha adoptado modelos similares para resolver jugadas polémicas.

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¿Qué es el FVS y cómo funciona?

Para entender este cambio, es clave aclarar que el FVS no es exactamente lo mismo que el famoso VAR utilizado en el Mundial o en las grandes ligas europeas.

El Football Video Support (FVS) es una versión simplificada y económica del VAR creada por la FIFA. Está diseñada especialmente para ligas que no cuentan con los recursos técnicos o el presupuesto millonario que exige el VAR tradicional.

Luis Rosa, director de la Liga Primera, fue el encargado de anunciar el FVS.

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A diferencia del VAR, donde hay una cabina llena de árbitros analizando cada segundo del partido en tiempo real, en el FVS no existe un equipo de videoarbitraje constante. El sistema funciona bajo un modelo de desafíos, un concepto muy similar al de deportes como el tenis o el fútbol americano:

Iniciativa de los técnicos: Son los entrenadores de cada equipo quienes deben solicitar la revisión de una jugada si consideran que el árbitro cometió un error.

Son los entrenadores de cada equipo quienes deben solicitar la revisión de una jugada si consideran que el árbitro cometió un error. Revisión en campo: Una vez solicitado el desafío, el árbitro principal acude a una pantalla al borde de la cancha para revisar la acción usando las cámaras disponibles antes de tomar su decisión final.

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¿En qué jugadas se podrá usar?

El uso del FVS estará limitado estrictamente a cuatro situaciones determinantes que pueden cambiar el rumbo de un partido:

Goles dudosos: Validar si el balón cruzó la línea o si hubo una falta previa.

Validar si el balón cruzó la línea o si hubo una falta previa. Penales: Determinar si existió o no una infracción dentro del área.

Determinar si existió o no una infracción dentro del área. Tarjetas rojas directas: Revisar expulsiones (no aplica para segundas tarjetas amarillas).

Revisar expulsiones (no aplica para segundas tarjetas amarillas). Confusión de identidad: Asegurar que el árbitro amoneste o expulse al jugador correcto.

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La gran ventaja del FVS es que requiere un número mucho menor de cámaras y no necesita personal extra en una cabina, lo que reduce drásticamente los costos de operación.

Actualmente, esta herramienta se encuentra en fase de prueba por parte de la FIFA en ligas con menores recursos técnicos. Con esta implementación, la Liga Primera de Nicaragua no solo busca reducir los errores arbitrales que suelen generar polémica cada fin de semana, sino también demostrar que la tecnología y la justicia deportiva pueden estar al alcance de todos.