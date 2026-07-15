Radamel Falcao a Centroamérica: el equipo de la región que negocia para fichar a la estrella colombiana

Falcao recibió una oferta de un club de Centroamérica en lo que sería un fichaje de lujo.

El fútbol panameño podría estar a las puertas de protagonizar uno de los movimientos más impactantes de su historia. El San Francisco FC inició gestiones para fichar al experimentado delantero colombiano Radamel Falcao, quien recientemente quedó como agente libre tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con Millonarios. De concretarse, la llegada del histórico atacante supondría un auténtico bombazo para el mercado de fichajes de Centroamérica.

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El interés del conjunto canalero ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados. Falcao, reconocido por su brillante trayectoria en clubes de Europa y con la Selección de Colombia, aparece como el gran objetivo del equipo panameño, que busca dar un salto de calidad tanto en el plano deportivo como en el impacto mediático que generaría una contratación de esta magnitud.

Radamel Falcao ilusiona a Panamá tras seguir al San Francisco FC en Instagram

Aunque todavía no existe un acuerdo oficial, el optimismo aumentó luego de que el “Tigre” comenzara a seguir la cuenta oficial de San Francisco FC en Instagram, un movimiento que muchos aficionados interpretaron como una señal positiva en medio de las negociaciones. Por ahora, la dirigencia del club permanece a la espera de la respuesta definitiva del goleador colombiano, mientras la ilusión crece con el paso de las horas.

En caso de concretarse el fichaje, Falcao se convertiría en una de las figuras internacionales más importantes en vestir la camiseta de un club panameño. Su recorrido por equipos de primer nivel y su reconocimiento mundial colocarían a la Liga Panameña de Fútbol bajo los reflectores internacionales, consolidando una operación que sería histórica para el balompié del país.

Otras figuras en el futbol de Panamá

El posible arribo del atacante también se sumaría a otros fichajes de renombre que, aunque breves, dejaron huella en Panamá. El argentino Cristian “Ogro” Fabbiani, con pasado en River Plate, disputó tres partidos con Universitario, mientras que el exdefensor del Real Madrid, Michel Salgado, jugó un encuentro con CAI durante la campaña en la que el club se proclamó campeón nacional.

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Por ahora, el desenlace permanece abierto y todas las miradas están puestas en la decisión del experimentado goleador colombiano. Si Radamel Falcao acepta la propuesta de San Francisco FC, el fútbol panameño no solo concretaría uno de los fichajes más importantes de su historia reciente, sino que también enviaría un contundente mensaje sobre su crecimiento y ambición dentro del panorama futbolístico de la región.