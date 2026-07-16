Roy Makaay, leyenda de Bayern Múnich, le lanza un guiño a Estevis López mientras River negocia para ficharlo: “Él sabe”

El referente del fútbol neerlandés y exgoleador del Bayern Múnich, Roy Makaay, confirmó la noticia sobre Estevis López.

El joven delantero panameño Estevis López, de tan solo 16 años, se ha convertido en una de las promesas más cotizadas del fútbol internacional.

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Su talento ya ha despertado el interés formal de dos gigantes del fútbol mundial: el Bayern Múnich de Alemania y River Plate de Argentina.

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El plan del Bayern Múnich con Estevis López

Tras dejar una excelente impresión en la edición de 2026, Estevis López ha recibido una invitación formal para volver a formar parte del Bayern Múnich World Squad en el 2027. Este prestigioso proyecto busca captar y desarrollar talentos de todo el mundo que no pertenecen a academias profesionales tradicionales.

El referente del fútbol neerlandés y exgoleador del Bayern Múnich, Roy Makaay, quien está a cargo de este proyecto como entrenador, confirmó la noticia y analizó el proceso de crecimiento del joven panameño.

“Él sabe que es bienvenido para el año que viene, depende de muchísimas cosas, cada año hay jugadores que queremos invitar, al final no pueden venir por diferentes motivos, pero si puede venir, sabe que está invitado”.

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El plan del Bayern Múnich es que Estevis siga mostrando su talento para que pueda emular el camino de Maycon Cardozo, el único jugador del World Squad que ha logrado debutar con el primer equipo del Bayern tras ser invitado en dos o tres ocasiones.

Calma con la selección de Panamá

A pesar de la expectativa que genera en su país, Makaay pidió paciencia a los que ya piden al delantero para la selección absoluta de Panamá, recordando que el camino es largo y que apenas está en etapa de formación.

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“A Estevis todavía le falta, le queda un poco para dar el salto a la Selección Nacional y al fútbol mayor masculino. No hay que olvidar que solo tiene 16 años”.

Como dato curioso, Makaay recordó durante la entrevista su etapa en el Feyenoord de los Países Bajos, donde tuvo la oportunidad de entrenar a otro panameño, José Luis “El Pumita” Rodríguez, cuando este fue a realizar una prueba antes de disputar el Mundial de Rusia 2018.

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River Plate no se queda atrás

Mientras el Bayern Múnich planifica su regreso a Europa para 2027, en Sudamérica River Plate se mueve rápido para asegurar su ficha. La relación entre el club argentino y el entorno del jugador se mantiene intacta. De hecho, recientemente el delantero volvió a vestir la camiseta del equipo “Millonario” en Colombia para disputar la Copa Imposible Sub-17, gracias a una cláusula especial que le permite acudir a estos llamados.

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Actualmente, Estevis López no ha podido firmar un contrato definitivo en el extranjero debido a que no cumple aún los 18 años. Sin embargo, la dirigencia de River Plate ya se encuentra negociando formalmente con Veraguas United (dueño actual de sus derechos federativos) para blindar a la promesa.

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El plan en las oficinas de Buenos Aires es avanzar con la firma de su “primer contrato profesional en Argentina” en cuanto las leyes lo permitan. De esta forma, River busca asegurar un convenio que beneficie a ambas instituciones ante cualquier oferta futura que llegue desde el Viejo Continente.