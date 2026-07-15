Argentina en la mira de FIFA: la sanción que podría recibir por su manta de Malvinas antes de la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina disfruta de su clasificación a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra, pero en las últimas horas apareció un tema que podría generar preocupación en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La exhibición de una bandera con un mensaje relacionado con las Islas Malvinas al finalizar el encuentro podría derivar en una investigación por parte de la FIFA, que analiza este tipo de manifestaciones bajo su reglamento disciplinario.

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Antes del compromiso ya existían medidas especiales de seguridad debido a la sensibilidad del tema entre ambas aficiones. Los organizadores dispusieron ingresos diferenciados, con los seguidores argentinos accediendo por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3, además de advertir que cualquier símbolo relacionado con “Malvinas” o “Falklands” podría ser retenido si era considerado un mensaje político o provocador. Aunque durante el partido no se registraron incidentes en las gradas, la situación cambió con la celebración de los futbolistas argentinos sobre el terreno de juego.

La FIFA analiza el reglamento mientras crecen las dudas sobre una posible sanción a Argentina

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe de manera expresa la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante sus competiciones. El organismo tiene la facultad de abrir un expediente para estudiar el contexto de los hechos y determinar si existe responsabilidad individual o federativa. En caso de avanzar el proceso, la AFA podría enfrentar una multa económica, una medida que aparece como la consecuencia más probable, mientras que una sanción deportiva luce, por ahora, poco probable.

Los antecedentes recientes apuntan en esa dirección. Durante el Mundial de Rusia 2018, los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron sancionados económicamente tras celebrar sus goles frente a Serbia con un gesto asociado a la bandera albanesa. En aquella oportunidad, la FIFA optó por imponer multas de 10.000 francos suizos y descartó cualquier suspensión deportiva. Incluso el capitán Stephan Lichtsteiner recibió una sanción económica por sumarse a la celebración.

Otro caso ocurrió en la presente Copa del Mundo 2026, cuando el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, ingresó al campo con una bandera de Palestina después de una victoria de su equipo. Pese a la amplia repercusión internacional del episodio, hasta ahora la FIFA no ha anunciado ninguna sanción, lo que refuerza la tendencia del organismo de estudiar cuidadosamente este tipo de situaciones antes de tomar una decisión.

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Mientras tanto, Argentina mantiene toda su atención en la gran final frente a España, aunque también permanece pendiente de un eventual pronunciamiento del máximo ente del fútbol mundial. La FIFA todavía no ha emitido una resolución oficial sobre el caso, por lo que la incertidumbre continúa. Si finalmente se abre un expediente disciplinario, los antecedentes sugieren que una sanción económica sería el escenario más probable, sin afectar la presencia de la Albiceleste en la lucha por el título mundial.