Novedades en la primera convocatoria de Juan Cruz Real con la Selección de Nicaragua

La Selección Nacional de Nicaragua comenzó oficialmente una nueva etapa bajo el mando del entrenador argentino Juan Cruz Real, quien dio a conocer su primera convocatoria para el microciclo de entrenamientos que se realizará del 18 al 23 de mayo de 2026. La lista marca el inicio del nuevo proceso de la Azul y Blanco, pensando en los amistosos contra Sudáfrica y Paraguay.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención en la convocatoria fue la presencia de los legionarios Amadeus Zamora y Raheem Cole, dos futbolistas que llegan con ritmo competitivo desde el extranjero y que apuntan a ser piezas importantes en el proyecto del nuevo cuerpo técnico. Además, también destacó el fuerte protagonismo de Real Estelí, club que aporta once jugadores al trabajo de selección.

La nómina también dejó varias ausencias importantes. Futbolistas como Harold Medina, Óscar Acevedo, Matías Belli y Ariagner Smith no fueron incluidos por Juan Cruz Real, decisión que ha generado comentarios entre aficionados y medios deportivos, tomando en cuenta que varios de ellos venían siendo habituales en procesos anteriores con la selección pinolera.

Real Estelí domina la convocatoria de Juan Cruz Real

El equipo rojiblanco volvió a confirmar su peso dentro del fútbol nicaragüense al convertirse en la base principal de esta convocatoria. Incluso aparece el guardameta Darryl Parker, quien actualmente es suplente en el Tren del Norte, pero que recibió el respaldo del estratega argentino para este primer microciclo de trabajo.

Otro de los nombres que genera ilusión es el de Marvin Fletes, quien regresa a una convocatoria de la selección después de estar 11 meses alejado de las canchas. El defensor logró recuperarse y mostró un gran nivel en su retorno con Real Estelí, situación que le permitió volver a vestir los colores de la Azul y Blanco en esta nueva era.

Juan Cruz Real buscará aprovechar estos días de trabajo para implementar su idea futbolística y comenzar a construir un grupo competitivo. Nicaragua inicia así un nuevo camino con expectativas renovadas, en el que la combinación de experiencia, juventud y legionarios será clave para elevar el nivel del combinado nacional.

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Convocados de Nicaragua para el nuevo microciclo

Porteros:

Alyer López – Managua FC

– Managua FC Adonis Pineda – Puntarenas FC

– Puntarenas FC Darryl Parker – Real Estelí FC

Defensas:

Ebert Martínez – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Justing Cano – Diriangén FC

– Diriangén FC Christian Reyes – Municipal Liberia

– Municipal Liberia Marvin Fletes – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Joab Gutiérrez – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Josué Quijano – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Anyelo Velásquez – Diriangén FC

– Diriangén FC Jefferson Rivera – AD San Carlos

– AD San Carlos Leyner Moses – Real Estelí FC

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Mediocampistas:

Amadeus Zamora – Chmnitzer FC

– Chmnitzer FC Jonathan Moncada – Diriangén FC

– Diriangén FC Jacob Montes – RWDM Brussels

– RWDM Brussels Osmin Salinas – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Jason Coronel – Diriangén FC

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Delanteros:

Juan Barrera – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Byron Bonilla – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Oliver Bello – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Widman Talavera – Real Estelí FC

– Real Estelí FC Jorge García – Matagalpa FC

– Matagalpa FC Edgar Castillo – CS Sébaco

– CS Sébaco Efraín Mejía – CS Sébaco

– CS Sébaco Raheem Cole – Puntarenas FC

– Puntarenas FC José Martínez – Managua FC