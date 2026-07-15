El regreso de la leyenda: Se confirma que Carlos Ruiz volverá a jugar en Guatemala

El esperado partido de homenaje para José Manuel Contreras continúa sumando figuras históricas y este miércoles se confirmó la presencia de uno de los máximos ídolos del fútbol guatemalteco. Comunicaciones FC anunció oficialmente que Carlos Humberto Ruiz será parte del encuentro de despedida del histórico capitán albo, programado para este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la velada.

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La participación de “El Pescadito” era un secreto a voces desde hace varios días, pero ahora el club crema hizo oficial su incorporación a la constelación de estrellas que acompañará al “Moyo” Contreras en uno de los momentos más emotivos de su carrera. El anuncio ha generado una gran expectativa entre la afición, especialmente por el simbolismo que representa ver a una leyenda formada en Municipal rindiendo homenaje al máximo referente reciente de Comunicaciones.

Carlos Ruiz volverá a jugar en Guatemala

El regreso de Carlos Ruiz también tendrá un valor especial desde lo deportivo. El máximo goleador histórico de la Selección de Guatemala no disputa un partido en territorio nacional desde 2016, cuando puso fin a su carrera como seleccionado en el duelo frente a San Vicente y las Granadinas por la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Casi diez años después, volverá a pisar una cancha guatemalteca para compartir un momento único con uno de sus grandes amigos dentro del fútbol.

A pesar de ser un canterano de Municipal y declararse abiertamente identificado con los colores escarlatas, Ruiz nunca ha ocultado la admiración y el respeto que siente por José Manuel Contreras. En distintas oportunidades ha destacado públicamente la calidad del exmediocampista crema, asegurando que “es uno de los mejores jugadores que he visto”, palabras que reflejan la estrecha relación que ambos construyeron a lo largo de los años y que ahora tendrá un nuevo capítulo en este partido de homenaje.

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El evento también promete reunir a otras figuras emblemáticas del fútbol nacional. Desde Comunicaciones adelantaron que seguirán anunciando invitados especiales y todo apunta a que Marco Pablo Pappa será otra de las grandes sorpresas. Al igual que Ruiz, el exseleccionado nacional surgió de las fuerzas básicas de Municipal, pero mantiene una cercana amistad con Contreras, por lo que su presencia parece cuestión de tiempo.

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La despedida de José Manuel Contreras promete convertirse en una auténtica fiesta para el fútbol guatemalteco. Con la presencia confirmada de Carlos Humberto Ruiz y la expectativa por nuevos invitados de renombre, el homenaje reunirá a varias generaciones de figuras que marcaron una época y permitirá que la afición despida como merece a uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Comunicaciones y de la Selección de Guatemala.