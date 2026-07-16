El reglamento FIFA es claro: Bellingham recibiría fuerte castigo por golpear a un jugador de Argentina en el Mundial 2026

Jude Bellingham quedó expuesto luego de la derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Jude Bellingham pasó de ser la gran esperanza de Inglaterra en el Mundial 2026 a convertirse en el villano de la jornada. Tras la dolorosa eliminación en semifinales ante Argentina por 2-1, con un gol agónico de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, la frustración se apoderó de la estrella inglesa.



Al finalizar el encuentro,Bellingham agredió por la espalda al lateral argentino Valentín “Colo” Barco, un acto de impotencia que quedó registrado ante los ojos del mundo y que ahora le costará un duro castigo por parte de la FIFA.

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Esto dice el Código Disciplinario de la FIFA sobre el golpe de Bellingham a Barco

La agresión física no pasará desapercibida. El Comité Disciplinario de la FIFA ya tiene las pruebas de la agresión y el reglamento es claro frente a las conductas violentas.

De acuerdo con el Artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA 2026 (“Conducta incorrecta de los jugadores y oficiales”), el castigo para el volante inglés se perfila de la siguiente manera:

Suspensión mínima: Deberá cumplir una sanción de al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado que determine el comité.

Deberá cumplir una sanción de o un periodo de tiempo adecuado que determine el comité. Gravedad del hecho: El reglamento tipifica de manera muy estricta las agresiones físicas directas, incluyendo de forma explícita acciones como “propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear a un adversario”.

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Consecuencias a futuro: A Inglaterra le resta jugar su partido de tercer lugar ante Francia, pero FIFA debe decidir antes si Jude es castigado o no. En caso de ser más de un partido, la sanción se va a seguir cumpliendo en los futuros juegos oficiales.

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La reacción de Bellingham tras quedar fuera ante Argentina

Antes de que se oficialice la inminente sanción, el mediocampista del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta. Con la cabeza gacha y visiblemente afectado por el resultado (aunque sin hacer mención directa al golpe contra Barco), Bellingham dejó ver su frustración.

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“Creo que podemos sacar muchas enseñanzas de esta experiencia. Pero es desolador, ¿sabes? Quería formar parte de una selección de Inglaterra que por fin lo lograra, que por fin cruzara la meta. Y estar aquí diciéndoles a los aficionados, lamentablemente, lo mismo que probablemente llevan oyendo años y años es realmente frustrante. Ojalá pudiera haberles dado una o dos victorias más, pero bueno, ahora mismo tengo la cabeza un poco nublada por la decepción”.

Un cierre de torneo sumamente amargo para un Jude Bellingham que, junto a Harry Kane, venía siendo el alma del equipo con seis goles en su cuenta personal. Ahora les toca pensar en el sábado donde enfrentan a Francia por el partido del tercer lugar del Mundial 2026 que nadie quiere jugar.

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En resumen