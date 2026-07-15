Alajuelense refuerza el arco: un rival directo de la Liga confirma que su figura jugará en el Morera Soto

Tras perder su histórico reinado y sufrir la dura sanción de Noelia Bermúdez, Alajuelense salió al mercado en busca de experiencia.

Luego de una seguidilla histórica de nueve campeonatos levantando el título de monarcas de Costa Rica, el equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense sufrió un mazazo en el Torneo Clausura 2026. Dimas Escazú dio la gran sorpresa en las semifinales y eliminó a las vigentes nonacampeonas, cortando de raíz una dinastía sin precedentes en el fútbol tico.

Publicidad

Por si fuera poco, aquel fatídico partido también incluyó un altercado que derivó en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico: la suspensión de Noelia Bermúdez. La guardameta titular en el esquema de Wilmer López recibió un castigo de ocho partidos, por lo que se perderá el arranque del Apertura 2026.

La histórica portera manuda recibió una suspensión de ocho partidos (LDA).

Su reemplazo habitual en el banquillo es Dayana Pérez, de 23 años. Sin embargo, aunque el cuerpo técnico confía en la proyección de la joven arquera, también consideró que se necesitaba sumar otra figura de experiencia para afrontar el comienzo de la temporada.

ver también Ganó 5 títulos con Alajuelense, se fue siendo figura y ahora vuelve para buscar la 32: “Préstamo por 6 meses”

Priscilla Tapia refuerza a Alajuelense

Para solucionar el problema en el arco, las Leonas fueron a buscar justamente a la portera que las amargó en la serie de semifinales del Clausura 2026. Fue el propio Dimas Escazú quien confirmó, a través de sus redes sociales, que Priscilla Tapia, arquera de 35 años y oriunda de Puntarenas, seguirá su carrera en el Morera Soto.

Publicidad

La experimentada arquera porteña pasará a resguardar el arco rojinegro (Rafael Pacheco Granados).

“Dimas Escazú desea comunicar que la portera Priscilla Tapia ya no continuará en el equipo y pasará a formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. De parte de la familia Dimas Escazú le deseamos muchos éxitos en su vida y en sus proyectos”, informó el club escazuceño mediante un comunicado oficial.

Publicidad

Más bajas por sanción y movimientos del mercado

El accidentado cierre del último torneo no solo dejó fuera a la portera titular. Las otras jugadoras de Alajuelense que deben purgar un castigo en el arranque del Apertura 2026 son Fabiola Villalobos (cinco encuentros), Gabriela Guillén (cuatro), María Paula Coto (cuatro) y María Paula Arce (dos). Por el lado de Dimas Escazú, Fabriela Barrantes recibió una suspensión de dos partidos a raíz de los mismos incidentes.

ver también Carlos Vela confirma una nueva salida de Alajuelense que decepcionó a los manudos: “Hay dos posibilidades”

En cuanto a la reestructuración de la planilla manuda, la gerencia deportiva reportó la salida de Mariela Campos. En contraparte, se confirmaron las llegadas de Emily Flores, Priscilla Barrientos y Miranda Solís.