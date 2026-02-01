El Deportivo Saprissa decidió desprenderse de los servicios de Vladimir Quesada como director técnico. El Monstruo tomó la determinación después del empate por 3-3 ante Pérez Zeledón, aunque seguirá ligado al club en un rol correspondiente a ligas menores.

En Tibás aparecieron varias opciones para tomar el timonel morado. Sonaron los nombres como los de Paté Centeno y Douglas Sequeira, también el de Jeaustin Campos. Sin embargo, el que finalmente llegará es Hernán Medford.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el Pelícano “será el nuevo entrenador del Deportivo Saprissa, acuerdo listo y será oficializado en las próximas horas”.

Hernán Medford dirigirá por segunda vez a Saprissa

Con esta confirmación, Medford tendrá su segundo ciclo con el Monstruo Morado. El primero se dio entre los años 2003 y 2006. Tuvo cuatro éxitos con el conjunto tibaseño: ganó la Concachampions, la Copa UNCAF y el campeonato nacional en dos ocasiones.

El entrenador se encontraba sin trabajo, un detalle que facilitó su arribo. El encargado de contactarse con Medford fue Erick Lonnis según reveló su representante, José Altalef, quien también se comunicó con el nuevo presidente Roberto Artavia.

Su última experiencia como entrenador fue con el Club Sport Herediano en el semestre anterior. Dirigió nueve partidos entre el Apertura 2025 y la Copa Centroamericana. Fue despedido tras registrar dos victorias, cuatro empates y tres derrotas.