Nicaragua

Joven promesa de Nicaragua es fichado por club del futbol de Costa Rica

Los pinoleros estarán atentos al avance que tenga su jugador en el país tico.

javier pineda

Por Javier Pineda

El fútbol nicaragüense continúa dando pasos firmes en la exportación de talento joven, y esta vez el protagonista es el guardameta Daniel Jaén, quien fue confirmado como nuevo portero de la AD Palmares en la Liga de Ascenso de Costa Rica, de cara a la próxima temporada.

El arquero nicaragüense llega al conjunto costarricense en condición de préstamo desde el CS Cartaginés, uno de los clubes históricos del balompié tico. Su incorporación representa una apuesta clara por el desarrollo y la proyección de un futbolista que ya ha mostrado condiciones en escenarios competitivos.

Jaén cuenta con un antecedente importante a nivel internacional, al haber sido el portero de la Selección Nacional Sub-20 de Nicaragua, experiencia que le permitió sumar minutos y roce en torneos oficiales, además de consolidarse como una de las jóvenes promesas del país.

La llegada del guardameta a Costa Rica es vista como una gran noticia para los pinoleros, que continúan colocando jugadores en el extranjero, fortaleciendo la imagen del fútbol nacional y ampliando el abanico de oportunidades para sus talentos emergentes.

En el caso específico de Daniel Jaén, se espera que el fútbol tico le permita un crecimiento sostenido, tanto en lo deportivo como en lo profesional, al competir en una liga exigente que suele servir de trampolín para nuevos desafíos en la región.

Con este paso, Jaén inicia una etapa clave en su carrera, con el objetivo de ganar experiencia, minutos y madurez, elementos fundamentales para seguir avanzando y aspirar, en el mediano plazo, a consolidarse en el alto nivel y volver a representar a Nicaragua en futuras convocatorias nacionales.

