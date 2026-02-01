Estuvo en Herediano: la nueva figura que suma Saprissa tras acordar la llegada de Hernán Medford

A falta de la firma oficial, Hernán Medford será el nuevo entrenador del Deportivo Saprissa para retomar la actividad en el Torneo Clausura 2026. Después de la salida de Vladimir Quesada, el Pelícano asume con la necesidad de obtener resultados.

El experimentado entrenador tendrá su segundo ciclo en la casa tibaseña. Justamente su primera etapa fue el debut de su carrera como director técnico. En aquella ocasión, consiguió grandes resultados para Saprissa ganando la Concachampions entre lo más destacado.

El asistente técnico con pasado en Herediano que tendrá Medford en Saprissa

Medford no llegará solo. Tendrá como primer asistente técnico, según la información de ESPN, a Raúl Ovares. El DT ya tuvo varias experiencias junto al ex futbolista. Estuvieron juntos en Cartaginés, Sporting, Marquense y también en el último paso por Herediano.

Además, el medio mencionado detalla que el segundo asistente técnico será Geiner Segura, quien tuvo un paso por la Liga Deportiva Alajuelense como ayudante de Andrés Carevic. También fue DT de Pérez Zeledón, Cartaginés y Herediano.

Foto: ESPN

Sin embargo, el periodista Kevin Jiménez puso en duda la llegada del segundo asistente Segura. “Puede llegar, están en conversaciones. Aún no hecho, pero sí avanzado. Hoy o mañana se decide“, confirmó sobre el ex Alajuelense.

Con estos dos asistentes, Medford ya tendría confirmado su cuerpo técnico para sacar a Saprissa de este presente en el que acumula seis puntos de 15 posibles. Se encuentra a seis del líder Herediano y está a cuatro del último lugar que ocupa Puntarenas.