Pedido ante Unafut: Jafet Soto toma una drástica decisión que impacta en la historia de Herediano

El Club Sport Herediano comenzó el nuevo año de la mejor manera. Después de un Torneo Apertura para el olvido, los comandados por José Giacone lideran la tabla del Clausura 2026 luego de sumar cuatro victorias y una derrota en este inicio.

Uno de los puntos claves de esta remontada en cuanto a los resultados se dio en el mercado de fichajes. La llegada de un futbolista como Randall Leal le encantó al equipo florense a tal punto que tomarán una decisión totalmente inesperada con él.

La sorpresiva decisión de Herediano con el número de Randall Leal

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Herediano quiere volver a utilizar el número 7 que retiró en homenaje al histórico Yendrick Ruiz y así dárselo a Randall Leal, quien actualmente viste el dorsal 97.

Para tomar esta decisión, la directiva comandada por Jafet Soto dialogó con Ruiz para obtener el visto bueno. Teniendo en cuenta que le solicitarán a la Unafut la aprobación del pedido, el histórico goleador está de acuerdo con que Leal vista el número 7.

La intención del Team es premiar al mediocampista debido a que están más que satisfechos con su rendimiento. No obstante, Randall Leal apenas sumó 116 minutos en tres partidos y anotó un gol contra Puntarenas.

De esta manera, en caso de que la Unión de Clubes apruebe el pedido del Team, el número 7 volverá a estar vigente casi un año después. Yendrick Ruiz tomó la decisión de retirarse en marzo de 2025, aunque fue convocado por última vez en mayo en la final contra Alajuelense que derivó en el bicampeonato.