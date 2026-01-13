Kevin Jiménez adelanta el fichaje que Diego Vázquez está cerrando para Real Estelí: “Acuerdo Verbal”

Real Estelí comenzó su 2026 con una victoria. Ayer mismo, durante su proceso de preparación para las obligaciones locales, se impuso al Estrella Roja de Danlí, el campeón del Ascenso de Honduras. Buen inicio para marcar el camino a seguir.

No solamente empezó el año calendario, sino que dio apertura a la era de Diego Vázquez. El técnico argentino cumplió con ese mito de que los debutantes son los que se quedan con el triunfo. Fue 1-0, con el tanto de Emmanuel Casado.

El entrenador ve con buenos ojos el rendimiento del equipo, pero no quiere irse al inicio de la temporada bajo un conformismo ficticio. Por eso, algunos refuerzos están al caer. Entre tantos nombres, uno sedujo a los aficionados rojiblancos.

Real Estelí tiene listo el fichaje de Nextaly Rodríguez, confirmó Kevin Jiménez

Según la información publicada por el periodista Kevin Jiménez a través de su cuenta oficial de X, llegan buenas noticias para Real Estelí. El futbolista Nextaly Rodríguez tendría un acuerdo verbal para arribar prontamente al equipo.

Restan definir algunos detalles de su contrato, sobre el que deberá estampar su firma previo a la presentación oficial, pero todo está dado para que el pase sea realizado. Este podría ser uno de los jugadores que tanto busca Diego Vázquez.

Rodríguez acaba de quedar sin equipo. Viene de un último paso en la Asociación Deportiva San Carlos en la Primera División de Costa Rica. En la última parte de la temporada, jugó un total de 18 partidos, hizo dos goles y dio dos asistencias.