Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

El Fantasma Figueroa tiene el regreso que le da alivio para el siguiente partido de Comunicaciones en el Clausura 2026

Los cremas esperan poder mejorar sus resultados con el retorno de uno de sus jugadores.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los cremas reciben buena noticia
© Soy 502Los cremas reciben buena noticia

Comunicaciones continúa con su preparación de cara a un importante compromiso frente a Marquense, duelo que se disputará en el estadio Carlos Salazar Hijo y que representa una nueva prueba para las aspiraciones del conjunto albo en el torneo.

Se diferencia del Fantasma Figueroa: José Pinto manda un claro mensaje al DT que retumba en Comunicaciones

ver también

Se diferencia del Fantasma Figueroa: José Pinto manda un claro mensaje al DT que retumba en Comunicaciones

Este jueves, el equipo cumplió con una sesión más de entrenamiento en la cancha alterna del estadio Cementos Progreso, ubicada en la zona 6, donde el cuerpo técnico enfocó su trabajo en el análisis del rival occidental y en ajustar detalles tácticos para el choque del fin de semana.

La buena noticia para los Cremas es el regreso del mediocampista nacional Marco Domínguez, quien volverá a ser tomado en cuenta por Marco Antonio El Fantasma Figueroa para la convocatoria tras cumplir su suspensión de un partido, luego de la expulsión sufrida ante Antigua en la Fecha 3 del campeonato.

Los cremas aún tienen lesionados

No obstante, Comunicaciones aún debe lidiar con algunas ausencias importantes. El experimentado José Manuel Contreras continúa al margen por lesión, mientras que José Corena y Rafael Morales son los jugadores que se encuentran más cerca de recuperarse, tras seguir un proceso de trabajo con el cuerpo médico.

El conjunto albo viajará este viernes rumbo a Mazatenango, donde enfrentará a los Leones de Marquense en el estadio Carlos Salazar Hijo, recinto que ha sido designado como sede debido a que el estadio Cempro alberga el Premundial Sub-17, torneo en el que Guatemala busca su clasificación al Mundial de la categoría.

Publicidad
Fantasma Figueroa volvió a trenzarse con la afición de Comunicaciones tras el gane ante Antigua: “No me gusta”

ver también

Fantasma Figueroa volvió a trenzarse con la afición de Comunicaciones tras el gane ante Antigua: “No me gusta”

En cuanto a la tabla de posiciones, los Albos se ubican actualmente en la sexta posición con seis puntos, producto de las victorias ante Achuapa y Antigua, con la misión clara de sumar en este compromiso para escalar puestos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fantasma Figueroa recibe una mala noticia en Comunicaciones
Guatemala

Fantasma Figueroa recibe una mala noticia en Comunicaciones

Comunicaciones recibe ayuda de Municipal que podría mejorarle su panorama en la temporada
Guatemala

Comunicaciones recibe ayuda de Municipal que podría mejorarle su panorama en la temporada

José Pinto se diferencia del Fantasma Figueroa
Guatemala

José Pinto se diferencia del Fantasma Figueroa

Inédito: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa vs Carmelita
Deportivo Saprissa

Inédito: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa vs Carmelita

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo