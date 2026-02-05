El Fantasma Figueroa tiene el regreso que le da alivio para el siguiente partido de Comunicaciones en el Clausura 2026

Comunicaciones continúa con su preparación de cara a un importante compromiso frente a Marquense, duelo que se disputará en el estadio Carlos Salazar Hijo y que representa una nueva prueba para las aspiraciones del conjunto albo en el torneo.

Este jueves, el equipo cumplió con una sesión más de entrenamiento en la cancha alterna del estadio Cementos Progreso, ubicada en la zona 6, donde el cuerpo técnico enfocó su trabajo en el análisis del rival occidental y en ajustar detalles tácticos para el choque del fin de semana.

La buena noticia para los Cremas es el regreso del mediocampista nacional Marco Domínguez, quien volverá a ser tomado en cuenta por Marco Antonio El Fantasma Figueroa para la convocatoria tras cumplir su suspensión de un partido, luego de la expulsión sufrida ante Antigua en la Fecha 3 del campeonato.

Los cremas aún tienen lesionados

No obstante, Comunicaciones aún debe lidiar con algunas ausencias importantes. El experimentado José Manuel Contreras continúa al margen por lesión, mientras que José Corena y Rafael Morales son los jugadores que se encuentran más cerca de recuperarse, tras seguir un proceso de trabajo con el cuerpo médico.

El conjunto albo viajará este viernes rumbo a Mazatenango, donde enfrentará a los Leones de Marquense en el estadio Carlos Salazar Hijo, recinto que ha sido designado como sede debido a que el estadio Cempro alberga el Premundial Sub-17, torneo en el que Guatemala busca su clasificación al Mundial de la categoría.

En cuanto a la tabla de posiciones, los Albos se ubican actualmente en la sexta posición con seis puntos, producto de las victorias ante Achuapa y Antigua, con la misión clara de sumar en este compromiso para escalar puestos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.