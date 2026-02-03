“Equivale a cinco”: Diego Vázquez destruye al Olimpia y dice lo que todos en Motagua piensan de los 40 títulos en Honduras

Diego Vázquez ha vuelto a aparecer hablando del fútbol de Honduras en su página oficial de Tik Tok “El Dieguismo”.

El DT, que actualmente dirige al Real Estelí de Nicaragua, se metió a la polémica del último fin de semana donde le pitaron a favor de Real España contra el Motagua.

Para muchos no es penal y Vázquez ha destrozado al Olimpia con algo que muchos en Motagua piensan del Viejo León y sus 40 copas en Honduras.

Diego Vázquez y sus duras palabras a Olimpia

“Un título de Motagua equivalen a cinco del Olimpia”, comenzó describiendo un video donde se ve un error arbitral de Olimpia y el último de Real España.

Y siguió: “Cuando estaba Rebollar, aquellos solo celebraban el cumpleaños y hasta traumados quedaron poniendo guardaespaldas en los tiros de esquina.

Llegó Benigno y juzguen ustedes. Contra Motagua siempre se equivocan de manera terrible y no hay castigo.

¿Por qué se oponen a la llegada de la Tecnología?”.

Con esto, Diego Vázquez ha metido leña al fuego antes del partido en que Olimpia va a enfrentar al América. Seguro los aficionados del albo le comenzarán a responder.