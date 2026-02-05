Con Michael Amir Murillo rumbo a firmar con Besiktas, Olympique de Marsella lanza un mensaje que indigna a Panamá

De un momento a otro, en muy pocos días, la carrera de Michael Amir Murillo cambió drásticamente y en el año más importante de todos: en el que jugará el Mundial 2026 con Panamá todo está encaminado para que cambie de club.

Tras haber sido apartado en el Olympique Marsella por el entrenador Roberto De Zerbi, quien justificó su decisión al decir que el jugador “ya no tiene hambre” y que por eso no lo convocó a los últimos juegos, rápidamente y antes del cierre del mercado de fichajes se encaminó su salida.

La oferta que llegó rápidamente a las oficinas del club francés fue del Besiktas de Turquía, que se mostró muy interesado en contar con los servicios del lateral panameño. Y al parecer, según informaron desde Marsella, lo tendrá.

Marsella se olvida de Amir Murillo

Parece que Olympique de Marsella ya dejó atrás la etapa de Michael Amir Murillo en el club y esto quedó demostrado con una publicación en sus redes sociales, en el que se rindió ante el estadounidense Tymothy Weah, quien originalmente juega como delantero, pero que en el último duelo ante Rennes se desempeñó como lateral derecho.

Weah que a inicios de campeonato llegó para reforzar el ataque, parece que ha sido reubicado por De Zerbi que lo cambió de posición esto ante la salida de Murillo que en cierta parte no se esperaba y que ya está haciendo su planificación sin el centroamericano.

Los millones que pagaría el Besiktas por Amir Murillo

De acuerdo a diversas fuentes, la oferta del Besiktas al OM fue de 6 millones de euros, casi el doble de los 3.2 millones que el club francés pagó por sus servicios, aunque menos que los 10 millones de su cláusula de salida fijada para antes de 2028.