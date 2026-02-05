Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Con Michael Amir Murillo rumbo a firmar con Besiktas, Olympique de Marsella lanza un mensaje que indigna a Panamá

El club francés fue tajante con su publicación y que sin duda golpea a Murillo.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Comienzan a olvidarse del panameño
Comienzan a olvidarse del panameño

De un momento a otro, en muy pocos días, la carrera de Michael Amir Murillo cambió drásticamente y en el año más importante de todos: en el que jugará el Mundial 2026 con Panamá todo está encaminado para que cambie de club.

Se complica su futuro: Michael Amir Murillo recibe la noticia que puede romper el acuerdo entre Marsella y Besiktas

ver también

Se complica su futuro: Michael Amir Murillo recibe la noticia que puede romper el acuerdo entre Marsella y Besiktas

Tras haber sido apartado en el Olympique Marsella por el entrenador Roberto De Zerbi, quien justificó su decisión al decir que el jugador “ya no tiene hambre” y que por eso no lo convocó a los últimos juegos, rápidamente y antes del cierre del mercado de fichajes se encaminó su salida.

La oferta que llegó rápidamente a las oficinas del club francés fue del Besiktas de Turquía, que se mostró muy interesado en contar con los servicios del lateral panameño. Y al parecer, según informaron desde Marsella, lo tendrá.

Marsella se olvida de Amir Murillo

Parece que Olympique de Marsella ya dejó atrás la etapa de Michael Amir Murillo en el club y esto quedó demostrado con una publicación en sus redes sociales, en el que se rindió ante el estadounidense Tymothy Weah, quien originalmente juega como delantero, pero que en el último duelo ante Rennes se desempeñó como lateral derecho.

Tweet placeholder

Weah que a inicios de campeonato llegó para reforzar el ataque, parece que ha sido reubicado por De Zerbi que lo cambió de posición esto ante la salida de Murillo que en cierta parte no se esperaba y que ya está haciendo su planificación sin el centroamericano.

Publicidad
Panamá se mete en el caso de Amir Murillo con un mensaje directo para el Olympique Marsella y que golpea a De Zerbi

ver también

Panamá se mete en el caso de Amir Murillo con un mensaje directo para el Olympique Marsella y que golpea a De Zerbi

Los millones que pagaría el Besiktas por Amir Murillo

De acuerdo a diversas fuentes, la oferta del Besiktas al OM fue de 6 millones de euros, casi el doble de los 3.2 millones que el club francés pagó por sus servicios, aunque menos que los 10 millones de su cláusula de salida fijada para antes de 2028.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El fichaje de Murillo a Besiktas se puede caer tras la decisión de Marsella
Panama

El fichaje de Murillo a Besiktas se puede caer tras la decisión de Marsella

“Llegó a un acuerdo”: se confirma el millonario traspaso de Amir Murillo
Panama

“Llegó a un acuerdo”: se confirma el millonario traspaso de Amir Murillo

"Llegó a su fin": Amir Murillo recibe la noticia definitiva en Olympique Marsella
Panama

"Llegó a su fin": Amir Murillo recibe la noticia definitiva en Olympique Marsella

Honduras concreta el robo de la joya que ilusionaba a Nicaragua y así lo hicieron oficial
Honduras

Honduras concreta el robo de la joya que ilusionaba a Nicaragua y así lo hicieron oficial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo